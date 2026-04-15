El equipo dirigido por Marcelo Méndez consiguió una importante victoria sobre Palestino y lidera el grupo F.

Montevideo City Torque consiguió una gran victoria por 2-0 en Chile, en su visita a Palestino. El ciudadano que dirige Marcelo Méndez logró instalar su juego: en los pies de Franco Pizzichillo y Pablo Siles pudo manejar el partido, más allá de que la hinchada local no aflojó en ningún momento, aunque su canto de “Palestino, Palestino” signifique tantas cosas. Lo cierto es que, desde el fondo de todas las cosas, con Gary Kagelmacher y Franco Romero, hasta Salomón Rodríguez y el argentino Esteban Obregón, en Torque estaban todos con el lápiz para escribir la historia.

Salomón, a los diez minutos, le hizo la rúbrica a la muestra colectiva del querer que estampó Montevideo City más allá de los Andes. Cosechó un gol tempranero que abrió el score, puso el 1-0 y le permitió a Méndez otro aire para pensar el partido. Fue con un centro de Gonzalo Montes, luego de una efectiva jugada colectiva.

Recién a los 30 minutos del primer tiempo un sorprendido equipo palestino pudo elaborar algo que rimara con la orquesta. Ian Garguez, entonado por la música, puso un centro medido para que Nelson da Silva estrellara la pelota en el palo. César Munder, con una fórmula parecida, tuvo también su chance, que incluso confundió a un puñado cuando la pelota dio contra el costado del arco.

En el complemento, el local salió a dar vuelta lo escrito. Hay toda una cuestión de humildad en saber meterse atrás y defender el gol de visita. Méndez, que sabe de eso, fue llevando al equipo a cuidar puntos de oro. Palestino fue más ímpetu que práctica y Torque entendió el código del partido: se dedicó a guardar lo conseguido por el solitario gol de Salomón, sin que la maleta pesara más de lo pactado.

Ramiro Lechini, en una jugada algo fortuita, puso el 2-0 para el equipo uruguayo: definió sin demasiada convicción y la pelota rebotó en el, casualmente, uruguayo Sebastián Gallegos para colarse en el arco de Andrés Pérez, que se arrojó pese a la impotencia. Con mesura por el blooper pero con la noción de la importancia del gol, los celestes celebraron. Además, en la misma jugada, revisada posterior al gol por el VAR, terminó expulsado el futbolista de Palestino Rodrigo Fernández: el argentino pisó a Pizzichillo en la jugada previa al gol y en la revisión se reveló la patada.

Torque lleva 6 puntos en 6 jugados y lidera el grupo, seguido por Gremio con 3 unidades.