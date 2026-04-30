Los tricolores fueron sancionados con la quita de tres puntos y ocho partidos como local sin público; la última fecha de la liguilla se jugará con cinco equipos con un punto de diferencia.

Este jueves, dos días antes de la última fecha de la liguilla, se dio a conocer el fallo sobre Nacional por los incidentes luego del último clásico frente a Peñarol. La sanción que le pesará al tricolor es la quita de tres puntos, además de suspendérsele el ingreso de su público cuando juegue de local. Con esta novedad se abre un nuevo análisis de cara a la última jornada y a cómo quedan las posiciones para los playoffs.

Que Peñarol es el uno está descontado. Nacional venía bien perfilado para ser el dos, pero ahora quedó empatado con tres equipos más y con el restante a una unidad de distancia (ver tabla). En la última fecha, que será este sábado con todos los partidos a las 21.15, Malvín y Aguada se cruzan entre sí en la cancha del playero, en un duelo que, antes del fallo, definía sobre todo la jerarquía entre el 3, 4 y 5, pero que ahora puede tener premio mayor si Nacional deja puntos por el camino. Los tricolores, precisamente, se las verán contra Defensor Sporting, el único del lote que está por debajo, choque que será el primero con la sanción sin su público. Además, Hebraica y Macabi visita a Peñarol en el Palacio con la chance de dar un golpe que lo acerque a la segunda o tercera posición.

La sanción, además, tendrá su que ver en los playoffs. Ocho partidos a puertas cerradas tendrán su peso en los bolsos, quienes no tendrán su público en buena parte de la definición.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol (3) 25 6 51 Nacional (3) 21 10 47 Hebraica 16 15 47 Malvín (1) 18 13 47 Aguada (2) 20 11 47 Defensor Sp. 15 16 46

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.

(3) Quita de cinco puntos.