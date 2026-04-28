Por la segunda fecha del grupo B del Sudamericano sub 17 femenino, Uruguay perdió 5-3 ante Brasil en Villeta (Paraguay), en un partido a puro vértigo, con muchos goles, remontadas y adrenalina hasta el último minuto. No pudo ser para el combinado celeste, pero fue una de esas derrotas que, por la forma, dejan bien paradas a quienes caen.
El encuentro empezó cuesta arriba prácticamente desde los vestuarios, proque a los siete minutos Helena abrió la cuenta para Brasil de penal. Uruguay no demoró en reaccionar, con Siamara Sánchez como destacada carta en el ataque. La delantera de Peñarol empató a los 20 minutos. Como no hubo respiro en el primer tiempo y pese a haber generado algunas chances de gol a favor, la celeste tuvo un fallo defensivo grande y las norteñas aprovecharon para, por intermedio de Nicolly, ponerse 2-1 a los 33'. Pero hubo más antes del final: Sánchez, otra vez, volvió a marcar a los 45, sorprendiendo a propios y extraños.
El 2-2 reflejaba la intensidad de lo que ambas selecciones demostraban, y en el complemento la historia se mantuvo con ese ida y vuelta sin parar. La diferencia fue que Brasil fue más contundente. Nicolly no quiso ser menos que Sánchez y también marcó su doblete a los 70 minutod para el 3-2; a los 84, Mari Gigante amplió la diferencia y pareció que el partido se terminaba, pero Uruguay obligó a un poco más de dramatismo: Oriana Tola descontó a los 86’ y se volvió a prender la esperanza del empate.
No sucedió. La celeste intentó con algunos contragolpes, pero fueron bien controlados por las brasileñas. Cuando el reloj se iba, Gigi marcó el 5-3 definitivo. Más allá del resultado, Uruguay dejó una imagen prometedora.
Uruguay volverá a jugar el miércoles a las 17.00 frente a Venezuela, mientras que el viernes 1º de mayo chocará ante Ecuador. El 3 de mayo, cuando se dispute la última fecha del grupo, las celestes la verán de afuera porque deberán cumplir con la etapa libre.
|Equipo
|PTS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|Brasil
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|Uruguay
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|5
|+1
|Ecuador
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|Venezuela
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|−3
|Perú
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|−3