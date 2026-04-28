La celeste llegó a remontar con un doblete y peleó hasta el final, pero la potencia ofensiva de las brasucas terminó imponiéndose.

Por la segunda fecha del grupo B del Sudamericano sub 17 femenino, Uruguay perdió 5-3 ante Brasil en Villeta (Paraguay), en un partido a puro vértigo, con muchos goles, remontadas y adrenalina hasta el último minuto. No pudo ser para el combinado celeste, pero fue una de esas derrotas que, por la forma, dejan bien paradas a quienes caen.

El encuentro empezó cuesta arriba prácticamente desde los vestuarios, proque a los siete minutos Helena abrió la cuenta para Brasil de penal. Uruguay no demoró en reaccionar, con Siamara Sánchez como destacada carta en el ataque. La delantera de Peñarol empató a los 20 minutos. Como no hubo respiro en el primer tiempo y pese a haber generado algunas chances de gol a favor, la celeste tuvo un fallo defensivo grande y las norteñas aprovecharon para, por intermedio de Nicolly, ponerse 2-1 a los 33'. Pero hubo más antes del final: Sánchez, otra vez, volvió a marcar a los 45, sorprendiendo a propios y extraños.

El 2-2 reflejaba la intensidad de lo que ambas selecciones demostraban, y en el complemento la historia se mantuvo con ese ida y vuelta sin parar. La diferencia fue que Brasil fue más contundente. Nicolly no quiso ser menos que Sánchez y también marcó su doblete a los 70 minutod para el 3-2; a los 84, Mari Gigante amplió la diferencia y pareció que el partido se terminaba, pero Uruguay obligó a un poco más de dramatismo: Oriana Tola descontó a los 86’ y se volvió a prender la esperanza del empate.

No sucedió. La celeste intentó con algunos contragolpes, pero fueron bien controlados por las brasileñas. Cuando el reloj se iba, Gigi marcó el 5-3 definitivo. Más allá del resultado, Uruguay dejó una imagen prometedora.

Uruguay volverá a jugar el miércoles a las 17.00 frente a Venezuela, mientras que el viernes 1º de mayo chocará ante Ecuador. El 3 de mayo, cuando se dispute la última fecha del grupo, las celestes la verán de afuera porque deberán cumplir con la etapa libre.