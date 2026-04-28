Por la segunda fecha del grupo B del Sudamericano sub 17 femenino, Uruguay perdió 5-3 ante Brasil en Villeta (Paraguay), en un partido a puro vértigo, con muchos goles, remontadas y adrenalina hasta el último minuto. No pudo ser para el combinado celeste, pero fue una de esas derrotas que, por la forma, dejan bien paradas a quienes caen.

El encuentro empezó cuesta arriba prácticamente desde los vestuarios, proque a los siete minutos Helena abrió la cuenta para Brasil de penal. Uruguay no demoró en reaccionar, con Siamara Sánchez como destacada carta en el ataque. La delantera de Peñarol empató a los 20 minutos. Como no hubo respiro en el primer tiempo y pese a haber generado algunas chances de gol a favor, la celeste tuvo un fallo defensivo grande y las norteñas aprovecharon para, por intermedio de Nicolly, ponerse 2-1 a los 33'. Pero hubo más antes del final: Sánchez, otra vez, volvió a marcar a los 45, sorprendiendo a propios y extraños.

El 2-2 reflejaba la intensidad de lo que ambas selecciones demostraban, y en el complemento la historia se mantuvo con ese ida y vuelta sin parar. La diferencia fue que Brasil fue más contundente. Nicolly no quiso ser menos que Sánchez y también marcó su doblete a los 70 minutod para el 3-2; a los 84, Mari Gigante amplió la diferencia y pareció que el partido se terminaba, pero Uruguay obligó a un poco más de dramatismo: Oriana Tola descontó a los 86’ y se volvió a prender la esperanza del empate.

No sucedió. La celeste intentó con algunos contragolpes, pero fueron bien controlados por las brasileñas. Cuando el reloj se iba, Gigi marcó el 5-3 definitivo. Más allá del resultado, Uruguay dejó una imagen prometedora.

Uruguay volverá a jugar el miércoles a las 17.00 frente a Venezuela, mientras que el viernes 1º de mayo chocará ante Ecuador. El 3 de mayo, cuando se dispute la última fecha del grupo, las celestes la verán de afuera porque deberán cumplir con la etapa libre.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Dif.
Brasil 6 2 2 0 0 7 3 +4
Uruguay 3 2 1 0 1 6 5 +1
Ecuador 3 1 1 0 0 1 0 +1
Venezuela 0 2 0 0 2 0 3 −3
Perú 0 1 0 0 1 0 3 −3