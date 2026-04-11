Desde Sayago, Racing mira a todos desde arriba, pero en las últimas fechas del torneo hay cruces directos, visitas complicadas y la sensación de que todo puede pasar.

Comenzó el último tercio del Apertura. Cuesta abajo en la rodada hay un tren con equipos que van por el título, donde dos de ellos tienen cierto aire en la tabla, aunque el resto esté al acecho y empuje para meterse en la mesa chica de la discusión. A saber: Racing lidera con 23 puntos, Peñarol tiene uno menos, Deportivo Maldonado lleva 19 unidades y un escalón más abajo están Central Español con 17 y Nacional con 16.

Cuando perdió por goleada el primer partido de la temporada, nadie imaginaba a Racing como puntero a esta altura del campeonato. Sin embargo, con un equipo que sabe a lo que juega, ha hecho una campaña sólida, tuvo la capacidad de sostener resultados ajustados -o de ganar en la hora- y, como si fuera poco, se paró firme en el Campeón del Siglo para ganarle a Peñarol y, encima, sacarle la punta.

El carbonero, pese a eso, está a una unidad de la escuelita, por lo que esta fecha podría dejarlo arriba de nuevo. Claro, justo lo agarra en el medio de dos fechas por la Copa Libertadores, viaje largo a Colombia incluido, y con el plantel bastante corto entre lesionados y suspendidos.

Atrás llega el buen Deportivo Maldonado. A propósito: es el único equipo del campeonato que le ha ganado a Racing, precisamente en la goleada citada antes. Si bien tuvo algunos tumbos, el Depor supo levantarse. Supo levantarse: juega muy buen fútbol y eso le ha dado puntos para seguir de cerca a los de arriba.

Un poco más atrás, Central Español, con 17, y Nacional, con 16, cierran el grupo con la calculadora en la mano. Les queda menos margen de error, casi que deberían ganar los 15 puntos en juego para pelear el título y, como las matemáticas les dan la derecha, acá están. El examen empieza esta fecha.

El análisis de las fechas 11 a 13

La fecha 11 se abrió el viernes en Melo entre Cerro Largo y Cerro. Volviendo a la punta, los focos encendidos están en los siguientes partidos: Deportivo Maldonado recibe a Nacional, Racing visita a Wanderers, Peñarol hace de local ante Liverpool, Central Español juega contra Danubio. Lo que pase ahí puede reordenar la tabla en un fin de semana: si el líder tropieza en el Viera y Peñarol gana en el Campeón del Siglo, el aurinegro tiene la chance concreta de acostarse puntero, mientras que el cruce en Maldonado puede dejar a Nacional en carrera o definitivamente afuera; lo mismo le pasa a Central Español.

La fecha 12 tendrá buenos partidos, porque Racing será local ante Defensor Sporting, Peñarol recibirá a Juventud en el Campeón del Siglo y Nacional tiene que visitar a Liverpool, mientras Deportivo Maldonado visita a Danubio. La 13, en tanto, junta factores de definición (si es que no se definieron antes): Nacional vuelve al Gran Parque Central para enfrentar a Danubio, Peñarol va al Viera para jugar con Wanderers, Racing viaja a Melo para medirse con Cerro Largo y el Depor choca con Albion. Si el torneo llega a esa altura con diferencias mínimas, estos tres días pueden ser el verdadero filtro.

Depender de sí o necesitar una mano

A esta fecha, Racing es el único que depende de sí mismo. Lógica pura: si gana todo lo que queda, será campeón sin importarle qué hace el resto. El tema es que en su hoja de ruta tiene visitas complicadas, como el necesitado Wanderers en el Viera y como el siempre complejo Cerro Largo en Melo. Además, en ambos casos jugará antes que Peñarol, por lo que hay que agregarle la presión que significa sostener la punta con antelación.

Peñarol no depende de sí mismo, pero está cerca para aprovechar cualquier pérdida de puntos de Racing. El fixture, pese a estar enclavado en estas dos fechas de la Libertadores -la que pasó con el empate en Colombia frente a Santa Fe y la que viene jugando como local frente a Platense-, tiene un calendario con varios partidos en su estadio, situación que debe utilizar a favor para salir fortalecido del Campeón del Siglo. Atenti que tiene un partido bicho: en el Viera frente a Wanderers, ese tipo de cruces en los que se ganan o se pierden torneos.

Deportivo Maldonado precisa resultados propios y ajenos. El primer examen complejo es el de esta fecha ante Nacional y sus urgencias. El margen de error para los fernandinos es mínimo, pero a la vez tiene una buena oportunidad para sacarse de encima a los tricolores. Eliminar un rival directo les puede reforzar su chapa de candidato. Pero eso se sabrá este sábado, no hay tutía.

Para el propio Nacional -que también está entre Apertura y Libertadores- y Central la historia debería ser un cuento perfecto: ganar todo lo que se les avecina y que los de arriba pierdan puntos, no en una fecha ni en dos, sino en tres. Más allá de esta compleja empresa, ambos tienen que pensar en modo Tabla Anual; el tricolor en su necesidad de estar en la pelea del campeonato uruguayo, el palermitano para -en primer turno, nunca se sabe- asegurarse la permanencia.

En fin: se acerca la definición y es una buena manera de vivir el tramo de cierre del Apertura. Ganarlo no es nunca menor, porque el campeón se asegura estar al menos en las semifinales de la hoy Liga AUF Uruguaya.

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