El zaguero uruguayo debió salir en el primer tiempo del triunfo contra Atlético Madrid.

Barcelona encaminó el título en la Liga española, venció 2-1 a Atlético Madrid y aprovechó la derrota de Real Madrid a manos de Mallorca para sacarle siete puntos de diferencia a falta de ocho fechas. Marcus Rashford y Robert Lewandowski convirtieron para el blaugrana, que lo dio vuelta tras el gol inicial de Giuliano Simeone para los locatarios.

Ronald Araújo venía de jugar dos partidos por la selección uruguaya ante Inglaterra y Argelia, con ambos empates para el combinado de Marcelo Bielsa. En el retorno a su equipo, fue titular como lateral derecho y debió salir a los 41 minutos.

Tras el partido, Barcelona informó que el uruguayo sufrió “una leve distensión muscular en el muslo izquierdo”. Seguramente será guardado en el próximo encuentro y luego quedará a las órdenes para entrenar a la par de sus compañeros.

El próximo partido del elenco blaugrana será el sábado a las 13.30 en el derby de la ciudad frente al Espanyol. Luego recibirá a Celta de Vigo el 22 de abril, partido en el que podría volver Araújo.

Gol de Federico Viñas para soñar

Real Oviedo le ganó 1-0 a Sevilla con gol de Federico Viñas, el equipo que dirige Guillermo Almada le descontó puntos a un rival directo, pese a que sigue último con 24 unidades, Levante tiene 26, Elche 29. Debe superar a esos dos y agarrar a Sevilla o Mallorca que tienen 31 unidades.

Nicolás Fonseca, que también está en la órbita de la selección, completó todo el encuentro como titular en Oviedo y fue amonestado.