Sebastián Méndez, director técnico de Juventud de Las Piedras, durante el partido ante Universidad Católica de Ecuador, el 5 de febrero, en el estadio Centenario.

Diego Monarriz tampoco seguirá en Danubio, donde se evalúa que Gustavo Matosas vuelva a tomar el cargo.

El andar del torneo Apertura sigue marcando cambios de entrenadores. Los primeros habían llegado en la sexta fecha, cuando Nelson Abeijón renunció a Cerro para la llegada de Alejandro Apud y Boston River contrató a Ignacio Ithurralde para sustituir a Israel Damonte.

La décima etapa volvió a influir en las decisiones dirigenciales tras los malos resultados de los diferentes equipos. Juventud de Las Piedras, que está último en el Apertura con cuatro puntos, decidió cesar a Sebastián Méndez tras la derrota 2-1 frente a Racing en Sayago.

Al pedrense se le viene una seguidilla importante de partidos: el próximo jueves recibe a Cienciano por Copa Sudamericana, el domingo va en el Parque Artigas ante Progreso a las 15.30 y luego viajará a Brasil para enfrentar a Atlético Mineiro en el torneo internacional el jueves 17 de abril.

Entre el torneo local y la fase previa de Copa Libertadores –lo más destacado de su gestión–, el entrenador argentino dirigió 16 partidos, ganó 3, empató 3 y perdió 10. Por el campeonato uruguayo solamente sacó un triunfo ante Nacional.

Diego Monarriz en duda

A Danubio se le escapó en la hora el triunfo ante Montevideo City Torque; si bien Cerro, Progreso y Wanderers no están sumando como para poner en riesgo al franjeado, el descenso está cerca y los de Maroñas son el peor ubicado dentro de los equipos que están a salvo.

La dirigencia danubiana evaluó la continuidad de Diego Monarriz y la salida fue la opción que se tomó. Tras eso, Gustavo Matosas tomará el cargo hasta el final del Apertura, algo similar a lo que sucedió en 2025 cuando pasó de su cargo de gerente deportivo a entrenador.

Monarriz sumó 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 10 partidos en el banco danubiano. El franjeado visitará a Central Español el próximo domingo a las 10.00 en el Parque Palermo en un juego clave por la parte baja.