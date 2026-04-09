Desde este viernes se disputa una nueva etapa de la Segunda División Profesional, donde Cerrito y Plaza Colonia lideran sus respectivos grupos.

La quinta fecha inicia este viernes cuando, a las 18.00 y por la serie B, se enfrenten Paysandú y Rentistas —que tuvo fecha libre en la anterior— en el estadio Artigas de la ciudad litoraleña. Paysandú llega tras caer con Oriental en Montevideo. Vale recordar que fue uno de los primeros equipos en quedarse sin técnico, tras la renuncia de Emiliano Alfaro en la primera fecha y la posterior asunción del ex Torque, Pablo Marini.

El sábado, a las 15.00, pero por la Serie A, en el Parque Palermo jugarán La Luz, que cosechó puntos en la fecha anterior, y Uruguay Montevideo, que los dejó por el camino. Por la noche, también en el parque Palermo, el Oriental de Darío Flores recibe al Miramar Misiones de Eduardo Acevedo, que parece haberle encontrado la vuelta al equipo. El encuentro será a las 21.30 para cerrar la jornada sabatina.

El domingo, pasado el mediodía, desde las 13.00 se medirán Fénix y Cerrito en el Capurro, en uno de los partidos más atractivos del fin de semana. El ave de Carlos Cannobio ganó un partidazo en el norte del país por 3-2 frente al local Tacuarembó, con otra gran actuación del interminable Gastón Colman. Cerrito, por su parte, se impuso al celeste de Pueblo Victoria con goles de Jonathan Isasmendi y el colombiano Ignacio Yepez.

A las 16.00, en el Parque Palermo, Colón, que derrotó a Paysandú con gran actuación de Maxi Ohaco, recibe a un urgido River Plate que cayó con los monos de Villa Dolores y aún no conoce la victoria en su regreso a la Segunda División después de casi dos décadas. Cierran la quinta fecha en el Goyenola de Tacuarembó el local, dirigido por Bernardo Giordano, frente al Huracán del Paso de la Arena, que dirige Martín Siri y también tuvo fecha libre en la anterior.

Serie A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Cerrito 7 3 2 1 0 6 3 3 La Luz 6 4 1 3 0 5 4 1 Fénix 5 3 1 2 0 4 3 1 Uruguay Montevideo 5 4 1 2 1 4 4 0 Huracán 3 3 0 3 0 4 4 0 Tacuarembo 2 3 0 2 1 4 5 -1 Atenas 1 4 0 1 3 3 7 -4