El Chapita sustituirá a Sebastián Méndez y debutará el próximo jueves por Copa Sudamericana ante Cienciano.

La décima fecha dejó cambios de entrenadores; uno de ellos fue la salida de Sebastián Méndez de Juventud de Las Piedras. El entrenador argentino dirigió 16 partidos, ganó 3, empató 3 y perdió 10. Lo más destacable se dio en el panorama internacional, donde avanzó dos rondas en la fase previa de Copa Libertadores, lo que le valió el pasaje a la Sudamericana.

El entrenamiento del lunes lo dirigió Álvaro Fuerte, que se desempeña como coordinador de formativas y había sido entrenador principal del club la década pasada. En la mañana de hoy se avanzó en la llegada de Sergio Chapita Blanco, con quien hay acuerdo y será oficializado en las próximas horas: comenzará a trabajar el martes.

El Chapita estuvo en Wanderers durante 39 partidos entre 2022 y 2023; luego pasó por Celaya de México, donde dirigió 36 encuentros en 2024. Tendrá su tercera experiencia como entrenador principal.

El próximo jueves, Juventud recibe a Cienciano por Copa Sudamericana en el estadio Centenario, donde debutará Blanco. El domingo va en el Parque Artigas ante Progreso a las 15.30 y luego viajará a Brasil para enfrentar a Atlético Mineiro en el torneo internacional el jueves 17 de abril.

Cinco cambios

Casi un tercio de los entrenadores de primera división del fútbol uruguayo ya fueron cambiados. De los 16 equipos, cinco tomaron esa opción: en Cerro, Alejandro Apud llegó por Nelson Abeijón; en Boston River, Ignacio Ithurralde tomó el cargo de Israel Damonte; en Nacional, Jorge Bava asumió en lugar de Jadson Viera; en Juventud, Blanco entró por Méndez y resta saber el sustituto de Diego Monarriz en Danubio, donde Gustavo Matosas asumirá interinamente.