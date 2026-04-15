Factores climáticos atrasaron un día la competencia; Uruguay jugará el jueves a las 17.00 contra Venezuela.

Uruguay terminó tercero en su grupo del Sudamericano sub 17, por lo que no pudo conseguir el pasaje directo al Mundial de la categoría, que será en Qatar, pero tendrá dos chances más: la primera, contra Venezuela, y en caso de perder la última oportunidad será con el perdedor de Bolivia-Chile.

En principio, los dirigidos por Ignacio González iban a jugar hoy a las 17.00, pero las lluvias y tormentas eléctricas reinantes en Paraguay llevaron a que el partido se aplazara 24 horas; será el jueves en el mismo horario en el estadio Ameliano de Villeta.

Hasta el momento, la celeste suma un triunfo –el último, ante Colombia–, dos empates y una derrota. La vinotinto, en tanto, ganó uno, empató otro y perdió dos, terminando en la cuarta colocación de su zona.

Las semifinales Brasil-Colombia y Argentina-Ecuador también se jugarán el jueves y chocarán en horarios. Estas cuatro selecciones ya están clasificadas al Mundial de Qatar, que otorga siete cupos para Conmebol.

Los partidos de los puestos 5 al 8 seguirán siendo el sábado, mientras que el domingo se jugará la final y el encuentro por el tercer puesto.

Foto: Conmebol

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