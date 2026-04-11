El arachán encontró un gol tempranero por un error del arquero y sostuvo la ventaja hasta el final.

Cerro Largo se hizo fuerte en su recinto melense del estadio Arquitecto Ubilla, pero Cerro buscó el partido hasta el final. En un reñido enfrentamiento de equipos homónimos y técnicos conversadores, la diferencia pudo estar en un error. El gol tempranero del equipo local marcó el partido.

Por un lado, el equipo dirigido por Danielo Núñez pareció dedicarse a defender el tanto conseguido. Para la visita, un Cerro al que le urgen victorias –lo que ya le ha costado un entrenador–, el gol en contra significó la lucha por el resultado. En los pies de Brian Alemán, en su estirpe y en su experiencia radicó la esperanza villera lejos de casa. Alejo Macelli lo empató sobre el final.

Los protagonistas de una de las jugadas más importantes del partido comparten apellido. Es que no hubo demasiadas emociones después del gol de Cerro Largo: Fabrizio Correa erró en la salida y la pelota quedó perdida para que Lucas Correa convirtiera el primer gol del partido. Aquello despertó a la 22 y encendió unas luces atrás de la tribuna Eulogio Machado. Sin embargo, como de costumbre, Danielo Núñez no estuvo conforme. En la línea punteada de Cerro, como hace unos cuantos años, El Turco Alejandro Apud le buscó la vuelta al partido y dialogó con propios y extraños.

Alemán lo quiso una y otra vez, protestó, pidió la pelota y fue incansable. Además, en las pelotas quietas fue más que una estampita. Ambos entrenadores movieron los cambios hasta agotar stock. Maximiliano Añasco, Sebastián Assis, Nicolás Bertocchi, Gustavo Viera y Federico Selecchia entraron en los locales. Alejandro Severo, Iván Valenzuela, Rodrigo Mederos, Tiago Rijo y Augusto Cambón hicieron lo propio en el villero.

Pero la clave estaría en las pelotas quietas: aquello significó algo de justicia. Alemán, como todo el partido, envió la pelota quieta a la cabeza del argentino Alejo Macelli, que cabeceó con algo de efecto y empató el partido para permitirle a Cerro soñar con más. La fecha 11 continúa el sábado con el partido matutino que disputarán Montevideo City Torque y Albion.