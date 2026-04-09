Cerro Largo y Cerro se enfrentan este viernes en el Ubilla de Melo; Nacional visita a Maldonado en el este, Peñarol juega el lunes en el Campeón del Siglo y Racing irá por conservar la punta frente a Wanderers.

La undécima fecha del torneo Apertura dice que Racing lidera la tabla de posiciones con 23 puntos y con gran campaña de la mano de Christian Chambian. Peñarol, un punto por debajo, irá por todo recién el lunes, pero con todas las cartas vistas. Enfrentará en su casa, el Campeón del Siglo, al siempre complicado Liverpool, que no atraviesa su mejor momento. El negriazul recibió la renuncia de Camilo Speranza al mando del equipo, otro que se sumó a la lista que engrosan Diego Monarriz, de Danubio, Jadson Viera, de Nacional, Nelson Abeijón, de Cerro, Israel Damonte, de Boston River y Sebastián Méndez, de Juventud.

La etapa se inicia el viernes con el partido que enfrentará a equipos homónimos; Cerro Largo recibirá a Cerro en el Arquitecto Ubilla de Melo a las 20.00. Cerro viene de derrotar 1-0 a Defensor con gol de Brian Alemán y, de la mano de Alejandro Apud, uno que volvió al club después de unos cuantos años, busca cambiar la pisada. El elenco arachán dirigido por Danielo Núñez llega al partido luego de empatar con Albion.

El sábado, un entonado Montevideo City Torque, luego de su victoria por Copa Sudamericana frente a Gremio y tras empatar con Danubio por el Apertura, enfrenta al pionero: el viejo Albion se aferra a la Primera División. El partido será en el estadio Charrúa. Por la tarde, el Defensor Sporting de Román Cuello, que quedó agarrado con palillos después de la derrota ante el villero, enfrenta a Boston River. El sastre cayó por Copa Sudamericana frente al duro San Pablo, pero goleó a Wanderers por el Apertura y lo hundió en la tabla.

Cierra la jornada sabatina Deportivo Maldonado, una de las revelaciones en su vuelta a primera, frente a Nacional, que tiene un pie en casa y otro en la Copa Libertadores. El partido será en el Domingo Burgueño Miguel. Para Nacional será una especie de revancha luego de la derrota frente a Central Español; para los dirigidos por Gabriel Di Noia, una nueva oportunidad para acercarse a la punta.

El domingo abren la etapa dos equipos con distintas realidades, Central Español y Danubio. El palermitano, envalentonado por la victoria frente al bolso de visita y por primera vez en su vida. El equipo danubiano, preocupado por la tabla de abajo, se quedó sin entrenador y Gustavo Matosas, como otras veces, asumirá el cargo de manera interina. Será a las 10.00 en el Palermo. Por la tarde en Las Piedras, el nuevo Juventud del Chapa Sergio Blanco, que asumió el cargo tras la salida del Gallego Sebastián Méndez, recibe a Progreso, que cayó con Peñarol.

En la tardecita juega el puntero, Racing Club de Montevideo. Será en el Parque Viera frente a un necesitado Wanderers que pelea la tabla del descenso. El cervecero hace seis partidos que no pierde, y aunque trastabilló en el inicio del año en el plano internacional, parece afirmarse y va por más en el Apertura.

Finalmente, el lunes 13 será uno de los partidos más atractivos de la undécima fecha, el que disputarán Peñarol y Liverpool en el Campeón del Siglo. El manya jugará con las cartas vistas; Liverpool buscará reponerse ante la partida de su entrenador.

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