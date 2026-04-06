La celeste terminó 1-1 con Paraguay.

La selección uruguaya de fútbol sub 17 volvió a jugar por el Sudamericano de la categoría. Esta vez el rival fue el local, Paraguay, con quien terminaron 1-1. Los goles del partido fueron tras tiros de esquina: cuando la celeste marcó mal, cabeceó solo Giovanni López y puso el 1-0 para la albirroja a los 24. Unos 15 minutos después fue Thiago Mora, centrodelantero de Boston River, quien ganó en las alturas y puso cifras definitivas.

En su debut, la celeste también había empatado 1-1, en esa oportunidad con Chile. Aquel día Uruguay empezó bien, con protagonismo, y a los 15 minutos abrió el score tras cabezazo de Gabriel da Silva luego de un tiro de esquina. Con la ventaja, Uruguay se paró bien, incluso con uno menos, porque a los 34 se fue expulsado Lautaro Blengio. Chile insistió y encontró la recompensa en los minutos finales.

Tras las dos jornadas iniciales en el grupo A, el primero es Ecuador con 4 puntos; Uruguay va segundo gracias a esos dos empates, y cierran el grupo tres selecciones con una sola unidad, Chile, Colombia y Paraguay, en el caso de las dos primeras con un partido jugado cada una, porque ya cumplieron con la ficha libre que les corresponde.

La celeste volverá a jugar el martes con Ecuador. Una victoria le hará pasar al primer lugar del grupo, mientras que una derrota prácticamente clasificará a las semifinales a los ecuatorianos, dejando para el resto un solo cupo disponible en el grupo. Tras Ecuador, Uruguay volverá a jugar el jueves contra Colombia.

El torneo juvenil entrega 7 plazas para la próxima Copa del Mundo sub 17, campeonato que por primera vez se jugará con un formato ampliado de 48 equipos, similar al Mundial de mayores. Los dos de cada grupo jugarán las semifinales del Sudamericano, obviamente ya clasificados al Mundial. Los demás se cruzarán para ver quiénes ocupan las tres plazas restantes: se medirán los terceros con los cuartos de cada serie.