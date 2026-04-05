Pablo Bonilla, del Club Náutico y de Pesca Boca de Cufré, malla oro, en el podio de la etapa 3, Paso de los Toros - Mercedes, sobre 180 km., de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay el 28 de marzo.

El del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré había sido campeón nacional sub 23 este año y seguirá su carrera en España.

Llegó el último ciclista y comienza el año. Terminó la clásica Vuelta Ciclista en el mediodía del domingo en Montevideo, por la mítica 18 de Julio. Pablo Bonilla fue campeón; después de transitar unas etapas corriendo a las espaldas de Lucas Gaday, pasó a comandar la competencia tras la notable etapa que hizo junto con su equipo entre Rocha y Minas, que terminó llevándolo a la malla oro, que definió con uñas y dientes en las etapas finales.

Bonilla se había coronado como campeón nacional sub 23 este año, tiene 21 años y futuro europeo, ya que se irá a competir a España, al equipo Cortizo, que es una especie de filial de BH Burgos, donde está el uruguayo Eric Fagúndez. Es la primera vez que Bonilla gana la Vuelta Ciclista del Uruguay.

El corredor del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré había tenido la malla oro en la tercera etapa, pero la perdió rápido a manos de Gaday. Con el paso de la contrarreloj parecía difícil que cambiara la cima de la competencia, pero el viernes, tras la mencionada etapa entre las sierras, golpeó la mesa.

La carrera final

La undécima etapa comenzó en Trinidad y tuvo un recorrido de más de 190 kilómetros hasta Montevideo. La carrera fue palo y palo desde el arranque, tuvo una caída donde se fueron al asfalto tres ciclistas, Matías Presa, Ignacio Negrín y Gabriel Tilli, quienes debieron abandonar la competencia.

Bonilla fue marcando cada intento de ataque del argentino Gaday. Fue una estampilla, un guardián. Y si no lo hacía él, lo hacía uno de sus compañeros de Náutico, porque Dolores Cycles vendió carísima la victoria. Lo cierto fue que, más allá de la victoria del vergarense, tanto los ciclistas de manera individual como ambos equipos hicieron una Vuelta estupenda, llena de adrenalina y muy buen ciclismo, con etapas que quedarán para el recuerdo: fue una carrera de las que hacía mucho tiempo no se veían.

Entre tanto palo y palo, no hubo escapada que llegara a destino, más allá de que los de arriba de la general arribaron en un pelotón que entró antes que el resto, partido en distintos grupos. En el sprint final en la Intendencia de Montevideo el ganador fue Roderick Asconeguy (Dolores Cycles), Lisandro Bravo (Cerro Largo) fue segundo y Leonel Rodríguez (Naútico) –el que más etapas ganó en esta edición de la Vuelta– terminó completando el podio.

Premiados

El premio de la Cima lo ganó Sebastián Rodríguez del Club Ciclista Cerro Largo con 25 puntos, segundo fue el colombiano Armando García Olaya del Tag Cycling, de Canadá. El premio Sprinter, en tanto, lo ganó el brasileño Matheus Constantino del Localiza Meoo / Swift Pro Cycling con 19 puntos, segundo quedó Lucas Gaday, del Dolores Cycles, con 16.

El premio a la Regularidad se lo quedó Leonel Rodríguez con 99 puntos y Gaday fue segundo con 86. Dolores Cycles fue el equipo ganador.

Todas las clasificaciones

Clasificación general individual 1 Pablo Bonilla Náutico y de Pesca Boca del Cufré 40:09:28 2 Lucas Gaday Dolores Cycles +38 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles +01:44 4 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía +2:14 5 Bruno Lemes Localiza Meoo / Swift Pro +03:02 6 Germán Fernández Dolores Cycles +05:19 7 Germán Broggi Atenas +07:07 8 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles +07:22 9 Leonel Rodríguez Náutico y de Pesca Boca del Cufré +08:52 10 Anderson Maldonado Náutico y de Pesca Boca del Cufré +09:03

Clasificación por equipos 1 Dolores Cycles 120:42:46 2 Náutico y de Pesca Boca del Cufré +52 3 Alas Rojas de Santa Lucía +6:30

Premio Cima 1 Sebastián Rodríguez Cerro Largo 25 2 Armando García Olaya TaG Cycling 13 3 Pablo Anchieri CC Carmelo 11

Premio Regularidad 1 Leonel Rodríguez Náutico y Pesca Boca del Cufré 99 2 Lucas Gaday Dolores Cycles 86 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles 62

Premio Sprinter 1 Matheus Constantino Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 19 2 Lucas Gaday Dolores Cycles 16 3 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía 12

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