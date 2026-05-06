Marcelo Weigandt, de Boca Juniors, y Jhonny Quiñónez, de Barcelona, el 5 de mayo, en el estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil, Ecuador.

Barcelona le ganó a Boca, Always Ready goleó a Lanús y Universidad Central a Independiente del Valle; también hubo triunfos de Palmeiras y Rosario Central.

La noche del martes en Copa Libertadores tuvo ganadores en todos los partidos disputados, algunos resultados fueron sorpresivos y movieron los cimientos en los distintos grupos de la competencia.

La única zona que tuvo todos los encuentros de la fecha fue la H, donde Universidad Central dio la nota al vencer 2-0 a Independiente del Valle, donde fue titular el uruguayo Juan Viacava. El resultado coloca a los venezolanos en el tercer lugar, a un punto de su rival de turno, y les dejó prácticamente asegurada la chance de recalar en Copa Sudamericana como premio mínimo.

Rosario Central se despegó en la cima al ganarle 1-0 a Libertad, que sigue sin sumar y está virtualmente eliminado. Ignacio Oviedo hizo el único gol de la noche en el equipo donde Facundo Mallo estuvo en el banco de suplentes.

En Guayaquil, Barcelona derrotó a Boca 1-0, sumó sus primeras unidades de la competencia y complicó a los argentinos, con su segunda derrota en fila. El gol lo hizo el ex Peñarol Héctor Villalba.

Otro equipo que se complicó del otro lado del río fue Lanús, que cayó 4-0 en la altura ante Always Ready. Los bolivianos, con este resultado, sueñan con el tercer lugar para la Copa Sudamericana.

Palmeiras, con el ingreso de Emiliano Martínez en el complemento, le ganó 2-0 a Sporting Cristal en Perú y pasó a liderar el grupo. En el elenco peruano fue titular Leandro Sosa como lateral derecho.

¿Dónde ver los partidos de hoy por Copa Libertadores y qué uruguayos juegan?

La noche del miércoles tendrá seis partidos de Copa Libertadores; destaca la función trasnoche de Nacional enfrentando a Deportes Tolima en Colombia.

Por el grupo de Peñarol, Independiente Santa Fe recibe a Corinthians; para el carbonero sería una buena noticia el triunfo brasileño. Además habrá dos partidazos: Universidad Católica con Cruzeiro en Chile, disputándose el primer lugar del grupo, e Independiente Rivadavia recibiendo a Fluminense, donde Facundo Bernal está suspendido.

Los partidos se verán por las pantallas de ESPN y Disney+.

Detalles | 19.00 | Cusco - Estudiantes | ESPN | Fernando Muslera, Gabriel Neves, Tiago Palacios (EST) | | 19.00 | Deportivo La Guaira - Bolívar | ESPN 5 | Martín Cauteruccio (BOL) | | 21.30 | Independiente Rivadavia - Fluminense | ESPN 6 | Leonard Costa (IND) - Agustín Canobbio (FLU) | | 21.30 | Independiente Santa Fe - Corinthians | ESPN | Franco Fagúndez (IND) - Pedro Milans (COR) | | 23.00 | Universidad Católica - Cruzeiro | ESPN 5 | Sin uruguayos | | 23.00 | Deportes Tolima - Nacional | ESPN 2 | Sin uruguayos en Tolima |

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