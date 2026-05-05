A las 23.00 de Uruguay enfrentará en Ibagué a Tolima, el equipo que según su técnico es “100 veces más” que los tricolores.

Este miércoles, desde las 23.00, Nacional se juega una parada de suma relevancia en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, escenario del duelo correspondiente al grupo B de la Copa Libertadores.

Para Nacional este partido es clave, en vistas de su pobrísima participación en el Apertura –que ya ganó Racing, con los bolsos 12 puntos por debajo– y pensando en que avanzar a los octavos de final en la Libertadores es un buen premio o, directamente, el piso de las expectativas. Con los cuatro equipos igualados en 4 puntos y con 9 por jugarse, y sabiendo que este es su último partido de visitante en el grupo, para el bolso un empate –y ni hablar un triunfo– será muy importante y le despejará el camino para definir en el Parque Central.

El equipo de Jorge Bava viene a los tumbos sea cual sea la alineación con que juegue –la de titulares, la de suplentes, la de los jóvenes– y su cometido en Ibagué es cambiar la pobre imagen que ha mostrado en estos tres meses de competición local, en la que empezó siendo dirigido por Jadson Viera, quien fue además quien conformó el plantel. Llega de dos partidos de pobres derrotas en los que, además, le hicieron siete goles: recibió cuatro en Lima por la Libertadores ante Universitario (4-2) y tres en el Centenario ante Albion por el Apertura (3-2).

El exgolero y ahora director técnico de Nacional dirigió duras palabras a sus dirigidos después de la derrota ante Albion. Para este partido jugaría con el panameño Luis Mejía en el arco; casi seguro, una línea final con Emiliano Ancheta, el capitán Sebastián Coates, Agustín Rogel y la vuelta de Camilo Cándido. En el medio, Luciano Boggio está seguro, y habrá que ver a quién elige para sustituir al suspendido Lucas Rodríguez: si al joven talento Agustín dos Santos, de 18 años y ya muchos partidos en primera, o al argentino Tomás Viera, de pocas apariciones con Bava al frente. También están en la delegación el pedrense Juani García (19 años) y el colombiano Jhon Guzmán (21), que por primera vez fue convocado para la Libertadores. Por delante de dos o tres de ellos podrían estar Baltasar Barcia y Nicolás Lodeiro, o Juan Cruz de los Santos como mediapunta; detrás de Maxi Gómez se perfila Gonzalo Carneiro. Si decidiera ubicar la mediacancha con tres, Carneiro igualmente estaría entre los 11.

Ciento mucho

Del otro lado, Deportes Tolima llega con la obligación de lavar su imagen tras un proceso errático en el torneo colombiano. El equipo es comandado por Lucas González, el técnico bogotano –quien no cuenta con trayectoria profesional como futbolista–, quien en la pausa de hidratación del choque de ida en Montevideo soltó aquella frase desafiante, al asegurar que su equipo era “100 veces mejor” que Nacional. Esa soberbia, que el resultado en el Parque Central terminó por desmoronar (fue 3-1 para el tricolor), será el combustible de un rival que, amparado en el calor de Ibagué y en el peso de un estadio donde la humedad suele apretar, intentará demostrar que lo ocurrido en Uruguay fue un accidente.

González ha apostado por una rotación frecuente, buscando un equilibrio que le ha permitido alternar presentaciones contundentes –como la goleada 3-0 a Coquimbo Unido– con otras en las que la falta de contundencia en los metros finales resultó decisiva. En el plano táctico, el conjunto pijao suele estructurarse con un bloque que prioriza la posesión y el desborde por los carriles laterales, intentando que hombres como Brayan Rovira y Juan Pablo Nieto marquen el ritmo desde el centro del campo. Para esta cita con el tricolor, el equipo busca recuperar la eficacia de piezas clave como Luis Sandoval y Adrián Parra en la zona ofensiva, encargados de capitalizar las ocasiones que genera el equipo. La formación habitual ha contado con Neto Volpi bajo los tres palos y una última línea que, si bien se ha mostrado sólida en tramos específicos, debe extremar cuidados ante un rival que conoce bien las necesidades de los locales.

El partido será controlado por el juez brasileño Raphael Claus, secundado en las bandas por Bruno Pires y Bruno Boschilia, con Rafael Klein como cuarto árbitro; en el VAR estarán Rodolpho Toski y Caio Vieira. La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.