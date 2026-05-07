La fecha 15 va de viernes a lunes y el campeón, Racing, es el único que ya tiene asegurado su lugar en el grupo A.

La última fecha del Apertura, que ya desde hace semanas tiene como campeón a Racing —que por primera vez en 107 años de vida conquistó un título en la A—, se extenderá en cuatro días. Se empezará a jugar este viernes en Montevideo con el partidazo en el Viera entre Wanderers y Liverpool, en la cancha donde este año ambos usan como locales, compartiendo un mismo escenario como pasó hace más de 100 años con Belvedere, que primero fue de los bohemios y después de los negriazules, y recién terminará el lunes por la noche en Melo, cuando Cerro Largo reciba a Peñarol. Recién allí se sabrá cómo quedan conformadas las series del Intermedio, que ya comenzará la otra semana. Asimismo, cuando termine el partido en el Ubilla, se estará dando la metamorfosis y la tabla del Apertura casi inmediatamente dará lugar a la Tabla Anual.

La hoja de ruta

La actividad se abre este viernes a las 19.30. Wanderers recibirá a Liverpool en un duelo de equipos que necesitan engordar sus puntajes para no quedar tan relegados en la Anual, y con los bohemios desesperadamente tratando de no mirar la tabla del descenso, donde están al fondo. Pero atención: contando las tres unidades que se ponen en juego en el Prado, hay aún 69 puntos en disputa, así que a no empezar con la cantarola de “muy comprometido con el descenso”.

El sábado la pelota se muda a la tarde: Danubio y Albion se citan a las 15.30 en el María Mincheff, en un choque de estilos contrapuestos. Más tarde, a las 18.30, el parque Palermo será testigo del duelo entre el fortalecido Central Español y el campeón Racing, donde el palermitano buscará asegurar su lugar entre los de arriba para entrar con aire al Intermedio.

El domingo la jornada será extensa y cargada de tensión. Todo comienza a las 11.00 en el estadio Franzini, con Defensor Sporting enfrentando a Juventud, un equipo pedrense que viene con la moral alta por su desempeño internacional pero urgido en lo local.

A las 16.00, en el césped sintético del estadio Charrúa, Torque se verá las caras con un Progreso que, bajo el mando de Tabaré Silva, pelea cada pelota como si fuera la última para salir del fondo.

El cierre dominical será en el Gran Parque Central a las 19.30, donde Nacional, golpeado por las derrotas recientes, buscará ante el colista Cerro un triunfo que actúe como bálsamo de su pobre temporada y lo posicione mejor en la siembra de los grupos. El elenco del Turco Apud también va por su golpe que lo saque de allá abajo y cree que lo puede hacer.

La fecha —y el torneo— bajarán la cortina el lunes 11 de mayo. En el Domingo Burgueño, a las 17.00, Deportivo Maldonado oficiará de local ante Boston River. El cierre definitivo será en Cerro Largo: a las 20.30, Peñarol visitará el estadio Ubilla de Melo para medirse ante los arachanes, en un partido donde el aurinegro está obligado a ganar para maquillar un Apertura que le ha sido esquivo y para definir si su destino en el Intermedio será el grupo A o el B. Cuando el juez marque el final a orillas del arroyo Conventos, las posiciones quedarán selladas, el Apertura será parte de la estadística y el Intermedio empezará a latir con sus dos series ya diagramadas, y además habrá nacido la tabla que manda todo en el campeonato: la Anual.

El ajedrez de la fecha y el enroque de las series

En este tablero de ajedrez que es el cierre del Apertura, la realidad es que, salvo el campeón, casi todos los equipos habitan en una zona de incertidumbre respecto a su destino en el Intermedio. En este cierre de torneo, la calculadora pesa tanto como la pelota. El reglamento del Intermedio, que se juega como siempre y no como lo propuso la diaria, es de una rigidez aritmética: el grupo A se arma con las posiciones 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 y 16, y el grupo B con las 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15.

Más allá de la Escuelita de Sayago, que ya tiene su silla reservada como el 1 de la serie A, estos son los puntos más calientes donde el Excel puede cambiar de un plumazo:

Deportivo Maldonado (26 pts) y Albion (25 pts) hoy ocupan los casilleros 2.º y 3.º, lo que los deposita en la serie B. Sin embargo, si sufren un traspié y son superados por Peñarol (24 pts), alguno de ellos podría caer al 4.º lugar, lo que significaría una metamorfosis inmediata hacia la serie A.

Hay dos parejas que están pegadas y cualquier resultado distinto en la última fecha las intercambia de serie. Defensor Sporting (5.º) y Central Español (6.º) empatan con 21 puntos; un cambio de posición mandaría al violeta a la B y al palermitano a la A. Lo mismo ocurre con Torque (7.º) y Liverpool (8.º), ambos con 20 unidades, hoy separados entre la serie B y la A, respectivamente.

El nudo de los 17 puntos: aquí la cosa se pone espesa. Cerro Largo (11.º), Boston River (12.º) y Wanderers (13.º) están todos igualados en puntos. Dependiendo de sus resultados y la diferencia de goles, pueden saltar entre las posiciones 11 (serie B) y las 12 o 13 (serie A) con total facilidad.

En el fondo de la tabla, Progreso (15.º) y Cerro (16.º) también empatan con 10 unidades. El que logre escapar del último lugar mediante un triunfo o una mejor diferencia de goles se mudará a la serie B (puesto 15), dejando al otro como el colista que cierra la serie A.

Incluso Nacional (9.º) y Danubio (10.º), separados por apenas un punto, están en riesgo de cruzarse de vereda si el equipo de la Curva logra superar al tricolor en esta última estación.

En días de lluvias y temporales el terreno está muy resbaloso, y recién cuando el juez pite el final en Melo el lunes sabremos quién juega contra quién en ese doble paréntesis —entre Apertura y Clausura, pero también entre Intermedio y Mundial— que será el Intermedio.

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