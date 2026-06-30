Alemania perdió por penales con Paraguay y se despidió temprano del Mundial 2026, en la inédita serie de dieciseisavos de final que nunca antes se había jugado; por tanto, es la primera vez que los teutones dejan el torneo en esta instancia.

La selección alemana ganó cuatro veces el Campeonato del Mundo, y los tres fracasos en fila que llevan marcan el peor momento en la historia mundialista. Venían de quedar afuera en primera fase en Rusia 2018, donde compartieron grupo con México, Corea del Sur y Suecia, sumando solamente tres puntos ante los suecos. La misma suerte corrieron en Qatar 2022, donde perdieron con Japón, empataron con España y le ganaron a Costa Rica, pero no alcanzó.

Este Mundial comenzó con goleada ante Curazao y triunfo en la hora contra Costa de Marfil. Con el primer lugar en el bolsillo, empezó a desmembrar la campaña con la derrota 1-0 ante Ecuador y el golpe final lo dio Paraguay.

Joshua Kimmich, capitán del equipo, fue muy crítico tras la eliminación: “No jugamos a nuestro mejor nivel contra ningún oponente. Tres veces tuvimos problemas graves contra equipos que no son de clase mundial. Eso es un hecho. Merecimos completamente nuestra eliminación. Se siente terrible. Los jugadores en el campo lo arruinamos y asumimos la responsabilidad por eso. No fue culpa del entrenador, no fue culpa de los medios, no fue culpa del árbitro, no fue culpa del oponente. Fue enteramente nuestra culpa”.

Colección de medallas

Previo a esta crisis, Alemania acumulaba cuatro torneos consecutivos en el podio y 16 seguidos entre los ocho mejores equipos de cada Mundial. De hecho, solo había quedado afuera en la primera fase en Francia 1938, luego de su debut mundialista en Italia 1934, donde fue tercero.

Ganó el Campeonato del Mundo en Suiza 1954, como anfitrión en 1974, en Italia 1990 y Brasil 2014 con la recordada goleada 7-1 en semifinales al local y la final en alargue contra Argentina. Fue segundo en Inglaterra 1966, España 1982, México 1986 y Corea-Japón 2002. Además del 34, ganó el bronce en México 1970 venciendo 1-0 a Uruguay, como anfitrión en 2006 y en Sudáfrica 2010, con otro éxito frente a la celeste, esta vez 3-2.

En Chile 1962, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 quedó en cuartos de final, y en Argentina 1978 fue sexto tras quedar afuera en segunda ronda en una forma de disputa con un formato distinto.

Primera derrota por penales en la historia

Ante Paraguay perdió por penales, algo que le pasó por primera vez en la historia de los mundiales. Alemania había triunfado en las cuatro definiciones previas: en la semifinal contra Francia en 1982, en cuartos de final de 1986 contra México, en la semifinal ante Inglaterra de Italia 1990 y cuando sacó a Argentina jugando ante su gente en Berlín, en 2006.