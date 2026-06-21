Bielsa y la formación titular ante Cabo Verde: “Prefiero dársela a los jugadores antes”

En la previa del partido de Uruguay ante Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial, el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, compareció este sábado ante la prensa, después del arribo de la delegación uruguaya a Miami, donde jugarán este domingo en el Hard Rock Stadium desde las 19.00.

El técnico argentino de la selección uruguaya comenzó por responder una pregunta sobre la química y el buen relacionamiento en el plantel, un tema que estuvo sobre la mesa en algunos momentos de su estadía en la selección y que, aunque ya se había dejado atrás, siempre tiene interesados; en este caso, un reportero que citó la intención de algún jugador español de tatuarse al técnico Luis de la Fuente si salen campeones.

Bielsa deslizó un elogio al técnico español y respondió por el lado que más le interesa, el del rendimiento deportivo, para señalar que “los jugadores corren más por entusiasmo que por preparación”. “Esto hay que matizarlo y explicarlo, pero el estado de ánimo es un factor decisivo; también sabemos que los estados de ánimo se construyen con victoria, así que todo tiene sus matices”, consideró.

Con respecto a las conclusiones del partido frente a Arabia Saudita, que el propio entrenador ya comentó después de aquel partido, se limitó a puntualizar que bastan diversos lugares comunes para explicar ese debut, como, por ejemplo, “el estrés de la primera confrontación”. Dijo que no cree que sea necesario haber tenido “un primer tiempo pastoso” para mejorar en el segundo. Pero “como ve, no le respondo nada”, señaló, para sacar algunas risas en la sala.

Bielsa también fue consultado sobre el cambio de posición de Federico Valverde, y no compartió la idea contenida en la pregunta de que el juego haya sido más por la izquierda y que por eso el capitán uruguayo no influyó tanto en el juego cuando estaba abierto por la derecha. “Es verdad que un jugador como él, cuanto más veces esté en contacto con la pelota y teniendo en cuenta el tipo de recepciones que pueda realizar, más influye en el equipo”, expresó sobre Pajarito. “Es un jugador que siempre mejora la jugada cuando es habilitado, pero hay veces que uno dice que tocó pocas pelotas y hay veces, como aquel partido contra el [Manchester] City, que tocó cuatro y ganó el partido prácticamente por esas pelotas que tocó”, agregó.

¿Qué cambios maneja Bielsa para el equipo titular ante Cabo Verde? El técnico quiso hacer una aclaración respecto a las preguntas sobre el próximo once inicial: “Para mí, los entrenadores deberíamos dar la formación, entre comillas, de manera obligatoria. Un día a mí se me ocurrió decir la formación, creo que fue en Bilbao, y fui muy criticado porque eso era otorgarle una ventaja al rival. A partir de ahí, siempre contesto lo mismo: prefiero dársela a los jugadores antes”.

En ese sentido, Bielsa comentó una de las variantes previstas: el ingreso de Nicolás de la Cruz en lugar de Manuel Ugarte en el mediocampo. “Son aportes distintos; Manuel es un jugador que recupera muchos balones, un jugador ágil, un jugador moderno para interpretar el puesto, me refiero a que no es un jugador lento ni pesado, es un jugador ágil y rápido. Y De la Cruz es un jugador creativo, dinámico, que puede prescindir de la gambeta para construir un juego ofensivo con muy buena media distancia y con carácter, con mucho carácter, igual que Manuel”.

A Bielsa también le preguntaron si pudo ver algo del resto de los partidos del Mundial y si hay algo que le haya llamado la atención. El técnico habló de la cantidad de goles que se han convertido, lo cual conectó con las nuevas pausas de hidratación. “Veo que hay muchísimos goles. Que no fue con ese objetivo, pero que según la opinión generalizada, jugar cuatro tiempos en lugar de dos, altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol”, comentó. Para Bielsa, la cantidad de goles es bienvenida, pero ese “cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho”.

“No se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora; se pensó en otro tipo de repercusiones que yo no las discuto ni las analizo”, insistió, antes de matizar con otros “grandes aciertos” como la influencia del VAR en el fútbol, que “no hizo más que mejorarlo”.