Brian Rodríguez: “En el segundo tiempo sí se vio el Uruguay que queremos mostrar”

En la previa del segundo partido de Uruguay por el grupo H, Brian Rodríguez se sentó frente a los micrófonos tras cumplir el sueño de debutar en una Copa del Mundo y de entrar bien en el segundo tiempo ante Arabia Saudita. Con la cabeza enfocada en el próximo rival, la celeste se prepara para buscar la victoria frente a Cabo Verde. A propósito, el extremo expresó: “Venimos de buena forma, hicimos una gran semana después de lo que pasó con Arabia, que nos dejó ese sabor medio amargo de la victoria. Trabajamos muy bien estos días, espero que mañana sea un gran día para nosotros”.

Consultado por cómo vivió su estreno mundialista, Brian dijo sentirse “muy feliz”. “Cumplí el sueño, nada más y nada menos que con tu país. Hacerlo de esa manera me causa mucho orgullo”, comentó. La emoción también lo tocó en el himno. Según sus palabras, “no podía cantar bien. Es un momento de mucha emoción, poder representar a mi país en la competencia más grande del fútbol. Lo hablamos con los compañeros, es tremendo vivir esto por primera vez. Ver a un compañero como Luis, que es una leyenda y todavía tiene ese sentimiento, convivir con él y tener esa experiencia al lado es fundamental”.

Una de las claves de su rol en este Uruguay de Bielsa es la versatilidad. Le preguntaron dónde siente que puede aportar más, después de haber jugado por derecha, por dentro y de haber entrado por izquierda en el debut. “Con Marcelo hemos rotado mucho la posición, lo hemos hablado bastante. Tanto en la banda izquierda como en la derecha me siento muy bien, no tengo problemas con los perfiles, así que sea donde sea voy a dar lo mejor de mí, y Marcelo lo sabe”, explicó.

Sobre el cambio que se vio entre el primer y el segundo tiempo frente a Arabia, Brian Rodríguez comentó que “la mentalidad del segundo tiempo fue muy buena. En el primero tuvimos un par de chances, la de Max, el offside de Fede, pero la cara que mostramos en el segundo tiempo sí es Uruguay, sí es el equipo que viene trabajando Marcelo. En el entretiempo arreglamos un par de cosas y salimos con otra mentalidad. Eso es lo que representa Uruguay”.

Contó, además, qué le pidió Bielsa antes de entrar: “Me acuerdo que pedía mucha intensidad. El cambio del primer tiempo al segundo se notó mucho. Me pidió mantener esa intensidad, entrar pensando en atacar pero también en defender, porque el partido no estaba para sólo atacar. Ellos estaban en un bloque muy bajo, pero me pidió mucho desborde, mucha intensidad, y creo que entré muy bien”.

En esa dirección, hablando de su función como extremo y la relación con los centrodelanteros, le preguntaron qué le cambia que juegue Darwin Núñez o Federico Viñas. “Los extremos tenemos que abastecer a los nueve. No se dio mucho en el primer partido; Darwin tuvo pocas chances, Fede cabeceó más. Es un rol que tenemos que asumir con protagonismo. Yo, en lo personal, quiero hacerlo, sea de cambio o de titular. Lo primero que voy a mirar es a Darwin, es a Fede, porque quiero que hagan goles y son las personas que tienen todo para hacerlo”, respondió.

La charla se fue moviendo hacia Cabo Verde y lo que Uruguay espera del rival. El del América insistió varias veces en el perfil físico del partido. “Analizándolos, físicamente son muy buenos, técnicamente también. Va a ser un partido muy difícil, muy físico, muy táctico. Estaremos pendientes a las situaciones que nos planteen, pero también tenemos nuestras armas y queremos ganar el partido”. Sobre el grupo H y las sorpresas de la primera fecha, en cambio, eligió la prudencia: “Para todos puede ser una sorpresa, obviamente. Pero cuando supimos el grupo ya sabíamos que iba a ser muy difícil. Vimos el partido contra España y lo hicieron muy bien. Esperemos que no haya sorpresa y que seamos nosotros los que ganemos”.

En el cierre, colegas de México le preguntaron por un posible cruce de octavos ante la selección de ese país, donde él juega. Rodríguez no esquivó el vínculo afectivo con la liga: “Vengo acompañando todos los partidos y en especial a México porque tengo compañeros en mi club. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la liga mexicana y si estoy acá también es por la liga y por el equipo en el que estoy. Si se da un cruce, encantado”.

Otro tema fue lo físico: el calor, la altura del último partido de grupo y su experiencia en Guadalajara. “Sí, me han preguntado por la altura. En Guadalajara hay altura, así que ya saben”, bromeó. Después se puso serio: “Es un tema más psicológico que otra cosa. Puede jugar un poco en la cabeza, pero venimos preparándonos muy bien. Estamos en un ambiente que venimos trabajando muy bien en playa. En lo físico estamos muy bien y se va a notar mañana”.

El apoyo en las tribunas fue uno de los puntos donde se mostró más conmovido. Ante la consulta por los 25.000 o 30.000 uruguayos que se estimó en el debut, dijo: “Muchísimo orgullo. Tener a toda la gente acá nos ayuda muchísimo. Sabemos que representamos a tres millones y que hay gente en Uruguay que nos está acompañando, aunque no pueda venir. Llegar y ver el estadio lleno… no hay felicidad más grande que esa. Jugar frente a ellos te da un plus”.