Colombia se quedó en el lado del cuadro más sencillo y Congo clasificó como mejor tercero

Yoane Wissa, del Congo, celebra el tercer gol junto a sus compañeros, el 27 de junio, en el Atlanta Stadium. el 27 de junio de 2026 en Atlanta, Georgia.

Los cafeteros igualaron con Portugal tras un offside milimétrico que le impidió el triunfo; Congo se lo dio vuelta a Uzbekistán y jugará ante Inglaterra.

Se cerró el penúltimo grupo del Mundial 2026. En el partido estelar Portugal y Colombia regalaron un 0-0 engañoso, fue un lindo espectáculo, con muchas situaciones de gol. Incluso, en el cierre Davinson Sánchez hizo un gol que fue anulado por una posición adelantada milimétrica que, si cambiaba algo, era un escándalo.

En el primer tiempo los sudamericanos fueron más con varios tiros de media distancia, generalmente cruzados que pasaron cerca. De todas formas, la más clara la tuvo Bruno Fernández que quedó en el área pero Camilo Vargas hizo una atajada magistral.

En el segundo los europeos hicieron el gasto, tuvieron la pelota pero no encontraron los caminos, mientras que los cafeteros, de contragolpe, inquietaron muchísimo más jugando de respuesta, cerrando una gran fase de grupos en el primer lugar y de forma invicta.

Colombia enfrentará a Ghana y, si pasa, va con Suiza o Argelia. Portugal tendrá la difícil tarea de chocar contra Croacia y, si gana, seguramente se encuentre con España.

Jhon Arias de Colombia, y Cristiano Ronaldo, de Portugal, el 27 de junio, en el Miami Stadium de Miami. Foto: Roberto Schmidt, AFP

Congo lo dio vuelta y se metió

Congo hizo historia, tras empatar frente a Portugal en la primera fecha se jugó sus boletos en la última. Uzbekistán comenzó ganando con gol de Eldor Shomurodov a los 10 minutos, si bien los asiáticos tenían una mínima esperanza, tenían que ganar por demasiados tantos.

A los africanos les costó 68 minutos llegar al gol pero una vez que hicieron el primero siguieron de largo. Yoane Wissa empató, Fiston Mayele puso el tanto para darlo vuelta y Wissa terminó de liquidarlo.

Congo jugará con Inglaterra en dieciseisavos de final.