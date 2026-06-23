El fin de la segunda fecha y la expectativa por nuevos clasificados

El martes habrá cuatro partidos por el Mundial 2026, donde el nuevo sistema de desempate puede ayudar a definir posiciones finales y ganadores de grupo.

Portugal-Uzbekistán

Este martes a las 14.00 la acción se iniciará con el choque entre Portugal y Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston. Es un duelo clave para la serie, con el que ambos conjuntos buscan reacomodarse tras la primera fecha del certamen. Los lusos cargan con la obligación de sumar tras un debut complejo que dejó más dudas que certezas respecto de su funcionamiento, mientras que los asiáticos necesitan enderezar el rumbo para mantener vivas las chances de clasificación.

El seleccionado portugués arrastra la presión del favoritismo histórico, pero su actualidad es complicada. El cuerpo técnico evalúa rotaciones profundas en la mitad de la cancha para dotar al equipo de mayor dinámica y juego vertical. La proyección en la serie sigue siendo favorable por la jerarquía individual del plantel, pero el espíritu colectivo se muestra afectado por las críticas de la prensa de Lisboa debido al flojo rendimiento de sus figuras en el estreno. Las bajas por fatiga muscular de dos de sus defensores titulares obligan a rearmar la zaga con futbolistas de menor rodaje internacional, una apuesta riesgosa ante la velocidad de la transición rival.

Por su parte, Uzbekistán asume este compromiso tras el tropiezo inicial frente a Colombia. Los reportes de los portales de Tashkent y las crónicas de la prensa uzbeka señalan que el entrenador ha trabajado de forma estricta para corregir errores tácticos en el retroceso defensivo. Históricamente, el fútbol de este país asiático ha intentado despegar de la vieja escuela soviética, buscando un estilo propio basado en el despliegue físico y el orden táctico. La actualidad del equipo muestra una racha irregular en sus últimas presentaciones oficiales, pero la motivación de medirse con una potencia europea es el motor que impulsa a un plantel sin problemas de indisciplina interna y con la sanidad limpia.

Las alineaciones probables para el choque en Houston presentarán a Portugal con Diogo Costa en el arco; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nuno Mendes en la línea de cuatro defensores; João Palhinha, Vitinha y Bruno Fernandes en el mediocampo; Bernardo Silva, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo en la ofensiva. La escuadra de Uzbekistán saltará al césped con Utkir Yusupov bajo los tres palos; Sherzod Nasrullaev, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov y Husniddin Aliqulov en la retaguardia; Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov y Jaloliddin Masharipov en la mitad de la cancha; y en el ataque Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov y Eldor Shomurodov.

Inglaterra-Ghana

A las 17.00 la jornada continuará en el Gillette Stadium, escenario ubicado en Foxborough, en las afueras de Boston. La histórica urbe de Massachusetts, cuna de la revolución independentista norteamericana y cuyo nombre rinde homenaje a la localidad homónima de Lincolnshire en Inglaterra, será testigo del enfrentamiento entre el combinado inglés y Ghana. El cuadro de los tres leones busca consolidar el liderazgo en la tabla apoyado en su jerarquía individual, mientras que las estrellas negras africanas llegan entonadas tras una sólida presentación en la primera fecha que encendió la ilusión de sus hinchas.

Inglaterra expone su chapa de candidato firme al título con un andamiaje que sabe de memoria. La actualidad de la escuadra británica es formidable: sostiene un invicto prolongado y un volumen de juego que asusta a los rivales. Para este compromiso el entrenador mantendrá la base titular, descartando rotaciones tempranas para asegurar la clasificación matemática de forma inmediata. Si vuelve a ganar está adentro, igual que sus rivales africanos. Su proyección en el torneo es alta y el espíritu del plantel se encuentra fuerte, sin reportes de lesiones ni suspensiones, lo que permite vislumbrar un rendimiento enfocado en desgastar al adversario mediante la posesión del balón y la presión alta.

El representativo de Ghana, en tanto, arriba a Boston con la prensa de Accra exigiendo un planteo inteligente y sin complejos. Diarios ghaneses como el Daily Graphic destacan la solidez anímica del grupo tras los tres puntos obtenidos en el debut, aunque advierten de la necesidad de ajustar las coberturas en los laterales. El vínculo histórico del fútbol ghanés con los mundiales está lleno de epopeyas dramáticas, incluido aquel recordado partido de 2010 que quedó marcado en la memoria popular de ellos y de nosotros.

La actualidad del equipo muestra un recambio generacional valioso que juega en las principales ligas europeas, lo que les otorga el roce necesario para afrontar este tipo de batallas.

Las alineaciones probables para el duelo en Foxborough tendrán a Inglaterra con Jordan Pickford como guardameta; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi y Kieran Trippier en la defensa; Declan Rice, Jude Bellingham y Phil Foden en la zona de volantes; Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane en el tridente ofensivo. El seleccionado de Ghana jugará con Lawrence Ati-Zigi en el arco; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu y Gideon Mensah en la línea de cuatro; Salis Abdul Samed, Thomas Partey y Mohammed Kudus en el mediocampo; Ernest Nuamah, Jordan Ayew y Inaki Williams en la delantera.

Panamá-Croacia

La actividad se trasladará a las 20.00 de las pantallas uruguayas al BMO Field de Toronto, donde se cruzarán Panamá y Croacia. La tensión dramática está asegurada en el césped canadiense entre dos conjuntos con urgencias contrapuestas: la escuadra centroamericana medirá sus fuerzas con la experiencia de un equipo europeo que no tiene margen de error si pretende mantener vivas sus aspiraciones en el grupo. Definitivamente, los dos están obligados a ganar si quieren clasificar.

El conjunto panameño asume el reto con la humildad del desvalido pero con la firme convicción de dar batalla. La actualidad del equipo que conduce el entrenador nacional muestra un funcionamiento prolijo que prioriza el orden defensivo, aunque las transiciones al ataque suelen ser lentas. Para este cruce el cuerpo técnico mantendrá el bloque que viene compitiendo desde la eliminatoria, sin bajas médicas de último momento pero con la soga al cuello en la tabla de posiciones. El espíritu del plantel se muestra combativo, entendiendo que un resultado positivo ante un rival de este fuste significa un hito histórico para el fútbol de su país.

Por el lado de Croacia, los diarios de Zagreb, como Sportske Novosti, reflejan un clima de extrema preocupación. Los reportes desde la concentración indican que el cuerpo técnico ha mantenido reuniones duras con los referentes para corregir la falta de contundencia y evitar chispazos internos por el rendimiento de la vieja guardia. La actualidad del combinado balcánico denota el desgaste lógico de una generación dorada que le dio grandes alegrías a su patria pero que hoy sufre la falta de recambio. En el historial de los mundiales, Croacia siempre ha sido un animador respetado por su técnica depurada y su carácter la delantera.

Colombia-Congo

Se enfrentarán a las 23.00 en Guadalajara. Colombia se estrenó con triunfo sobre Uzbekistán con mayor holgura en el resultado que calidad en el juego. Los africanos, por su parte, sorprendieron al igualar con Portugal y sueñan con hacer una buena fase de grupos, para eso, es vital sumar ante los sudamericanos y llegar vivos desde la matemática hasta la última fecha.

Para los cafeteros es una chance muy buena de asegurar la clasificación y quedar muy cerca del primer lugar del grupo; sabiendo que el cierre será con Portugal, un traspié puede dejar a los colombianos contra las cuerdas.