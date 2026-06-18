El otro debut: Gustavo Tejera será árbitro mundialista

El uruguayo debuta este jueves como juez principal en el Mundial 2026 y se suma a la selecta lista de jueces uruguayos en la máxima cita del fútbol.

Este jueves, el choque en Guadalajara entre México y Corea del Sur tendrá presencia uruguaya. Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido entre el anfitrión y los asiáticos, las dos selecciones que lideran al momento el grupo A del Mundial.

Tejera, árbitro internacional desde 2018, estará acompañado por dos jueces de línea compatriotas: Nicolás Tarán, que vuelve a oficiar en un Mundial después de haber estado ya en Rusia 2018 y Qatar 2022, y Carlos Barreiro, que al igual que Tejera debuta como juez mundialista.

El partido tendrá además a Leodán González como encargado del VAR, junto con Antonio García como asistente en la sala de tecnología y monitores. El equipo arbitral conducido por los uruguayos para este juego incluye también al colombiano Andrés Rojas como cuarto árbitro y al francés Jérôme Brisard como apoyo en el VAR.

Tejera, el cuarto árbitro mundialista en lo que va del siglo

Con su participación en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, Gustavo Tejera se convierte en el cuarto juez uruguayo que oficia en la máxima competencia de selecciones en lo que va del siglo XXI, después de Jorge Larrionda, Andrés Cunha y Andrés Matonte.

Si nos remontamos al siglo XX, destacan Juan Daniel Cardellino (juez en España 1982 e Italia 1990), Ernesto Filippi (de nacionalidad uruguaya, aunque nació en Italia, que arbitró en Estados Unidos 1994) y Ramón Barreto (fue línea en las finales de 1974 y 1978).

Desde el año 2000 en adelante, el árbitro internacional uruguayo más destacado fue Jorge Larrionda, que marcó presencia en tres mundiales consecutivos, desde Corea-Japón 2002, pasando por Alemania 2006, hasta Sudáfrica 2010.

Los árbitros uruguayos, claves en el VAR

Para un árbitro con la proyección internacional de Larrionda, por mucho tiempo considerado el número uno en nuestro país y también en el continente –en 2009 fue, en efecto, nombrado como el mejor árbitro sudamericano por la FIFA–, quizá sea algo injusto que su actuación más recordada sea por un grave error, que tuvo lugar en el partido entre Inglaterra y Alemania de los octavos de final de Sudáfrica 2010.

En aquel partido, Frank Lampard hizo un golazo de afuera del área que hubiera significado el empate inglés cuando perdían 2-1, pero la pelota pegó en el travesaño, picó medio metro adentro y salió. Larrionda no dio el gol, pero el error recae sobre todo en su asistente, Mauricio Espinosa. Después de eso, Larrionda no volvió a arbitrar en un Mundial y en 2012 dejó de ser juez internacional de la FIFA. El evidente error es considerado como uno de los catalizadores en la FIFA para la posterior implementación del VAR.

En Brasil 2014 no hubo representantes uruguayos en el arbitraje. En 2018, el juez uruguayo presente en la cita fue Andrés Cunha, árbitro internacional desde 2013, que también tuvo protagonismo relativo al VAR. En el duelo de la primera fecha entre Francia y Australia en Kazán, Cunha pitó el primer penal cobrado a instancias del VAR en la historia de los mundiales. El gol lo hizo Antoine Griezmann. Después, Cunha fue el árbitro principal de la primera semifinal, también con Francia en cancha, que le ganó 1-0 a Bélgica. En ese partido estuvo secundado por dos asistentes uruguayos, ya mencionados: Tarán y Espinosa.

Cierra la participación uruguaya en mundiales Andrés Matonte, que arbitró un único partido en Qatar 2022. El juez uruguayo pasó saludablemente desapercibido en el choque de fase de grupos entre Croacia y Canadá, que los europeos ganaron cómodos 4-1, un partido que dejó para los registros históricos el primer gol canadiense en un Mundial.