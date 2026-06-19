El plan de Bentancur para atacar a Cabo Verde: “Mucha tranquilidad y moverlos”

Rodrigo Lolo Bentancur llegó a la sala de conferencias de Fairmont Mayakoba con su calma habitual. Musculosa color salmón, short oscuro y conceptos claros. El del Tottenham fue una de las voces que marcaron la hoja de ruta para el partido contra Cabo Verde. Desde su lugar en el mediocampo, el volante puso el foco en dos ideas: gestionar el desgaste en el calor y encontrar la manera de romper un bloque bajo que se defiende cerca de su área.

“Sabemos que ellos tienen un bloque bajo muy fuerte y salen de contragolpe”, explicó, dejando claro que el riesgo principal no está solo en atacar, sino en cómo queda parado Uruguay cuando pierde la pelota. En esa dirección, remarcó que uno de los puntos de atención serán “más que nada los contragolpes”, una advertencia directa para mediocampistas y laterales, sobre todo cuando se proyecten y deban retroceder defensivamente.

La receta que propone Bentancur para vulnerar ese tipo de defensa no tiene misterios, pero sí requiere disciplina: “Mucha tranquilidad, moverlos de lado a lado, cinco, seis veces, lo que sea”. El Lolo puso como ejemplo lo hecho por España, que intentó desgastar a Cabo Verde con circulación paciente, y subrayó que el juego interno se puede complicar porque “ellos meten mucha gente en el medio”, por lo que el ataque por los costados tiene que marcar la diferencia. Al respecto, subrayó que ante Arabia “hicimos muy bien el tema de los centros sobre su área”, un recurso que imagina importante para el domingo.

El contexto climático también entra en el análisis. Bentancur reconoció que en el debut “el calor lo sufrimos” y que eso condiciona la forma de jugar: “Hay que ser un poco inteligente en eso”. De sus palabras se desprende que la gestión del esfuerzo, elegir los momentos para presionar y la circulación de la pelota para que corra más el rival que Uruguay son partes del mismo plan.

Su propio rol en el equipo puede modificarse según la oncena que elija Marcelo Bielsa. Bentancur no dio pistas sobre si será titular o no, pero nadie duda de ellos. El mediocampista recordó que en el partido con Arabia Saudita el entrenador le pidió recibir “un poco más la pelota entre líneas” y que recién cuando se retrasó en el segundo tiempo encontró “un juego un poco más fluido”. Esto, al parecer, será lo que ahora hará desde el principio. De cara a Cabo Verde, asumió que su ubicación dependerá de si comparte el doble cinco, si Federico Valverde o Nicolás de la Cruz se sueltan más y cómo se arme el mediocampo para sostener la estructura detrás de la pelota.

Bentancur, siempre autocrítico, no esquivó referirse a la jugada del gol recibido ante Arabia y la describió sin vueltas: “El otro día fue culpa mía el gol… la marca mía cabeceó, así que es responsabilidad mía”. Para él, esos detalles en pelota quieta “son los que definen los partidos importantes”, y por eso insistió en que el equipo está trabajando específicamente en ese aspecto para que no se repita ante Cabo Verde. Admitir el error, dijo, “forma parte del crecimiento y de la concentración que exige un mundial”.