El único fue el triunfo 2-0 sobre Ghana en 2022 con Diego Alonso al mando, el día en que la celeste se despidió en fase de grupos de Qatar.

Uruguay fue considerado potencia del fútbol continental hasta 1970, fue campeón en dos oportunidades y llegó a semifinales en otras dos ocasiones. Cada vez que la celeste llegaba al máximo torneo de selecciones, en mayor o menor medida, era un equipo esperado entre los favoritos.

Desde 1974 a la fecha hubo 14 copas del mundo; la selección uruguaya clasificó en nueve oportunidades. En cuatro de ellas fue dirigida por Óscar Washington Tabárez: 1990, 2010, 2014 y 2018. El Maestro dirigió 20 encuentros con saldo positivo: 11 victorias, dos empates y siete derrotas. Entre las igualdades, cuenta el choque con Ghana en cuartos de final del torneo disputado en Sudáfrica, una de las alegrías más grandes del proceso.

Con Tabárez, Uruguay siempre pasó la primera fase, fue cuarto en 2010 y quinto en 2018. En 1990 y 2014 se despidió en octavos de final.

Un triunfo con sabor a derrota

En los torneos restantes de los últimos 52 años pasaron otros cinco entrenadores. En Alemania 1974 el director técnico fue Roberto Porta, en México 1986 fue Omar Borrás, en Corea-Japón 2002 fue Víctor Púa, en Qatar 2022 Diego Alonso, y en el último certamen el argentino Marcelo Bielsa.

Con una selección compuesta por campeones de la Copa Libertadores de Nacional y Peñarol, la celeste fue a Alemania 1974 y volvió sin victorias. Derrota 2-0 con la naranja mecánica de Holanda en el debut, día en que expulsaron a Julio Montero Castillo; empate 1-1 con Bulgaria con gol de Roberto Pavoni sobre la hora, y caída 3-0 con Suecia.

En los torneos mencionados, Uruguay solo avanzó a octavos de final en 1986, aunque lo hizo sin ganar. El inicio fue igualando 1-1 con Alemania, con gol de Antonio Alzamendi a los 4 minutos; luego la recordada derrota 6-1 con Dinamarca con el festejo ilusionador de Enzo Francescoli, de penal, antes de la catástrofe, y el cierre de la fase de grupos fue igualdad sin goles frente a Escocia. La eliminación fue 1-0 con Argentina.

En 2002 hubo gran expectativa; la celeste volvió al Mundial tras 12 años. Comenzó cayendo 2-1 con Dinamarca, madrugada en la que Darío Rodríguez hizo uno de los mejores goles de la historia mundialista. Luego, empate 0-0 ante Francia y el histórico 3-3 con Senegal cuando Richard Morales erró el agónico gol en el que cabeceó todo el país. El Chengue, Álvaro Recoba y Diego Forlán hicieron los tantos uruguayos, una selección que se volvió en fase de grupos.

Tras la salida de Tabárez, Diego Alonso tomó el mando de la selección uruguaya para dirigir el Mundial de Qatar 2022. El Tornado logró lo que tanto cuesta: ganar un partido. Fue 2-0 ante Ghana en la última fecha con doblete de Giorgian de Arrascaeta. El triunfo tuvo olor a derrota ya que la celeste necesitaba tres goles para clasificar a octavos. Anteriormente había empatado 0-0 con Corea del Sur y perdido 2-0 con Portugal.

En 2026 la historia es conocida: empates con Arabia Saudita y Cabo Verde, caída contra España y una de las eliminaciones tempraneras más vergonzosas de la historia.

La estadística es lapidaria; en 16 partidos en los cinco torneos mencionados Uruguay sumó un triunfo, ocho empates y siete derrotas.