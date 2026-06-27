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Celebración del gol de Harry Kane, de Inglaterra, ante Panamá, el 27 de junio, en New Jersey. · Foto: Mauro Pimentel, AFP

Celebración del gol de Harry Kane, de Inglaterra, ante Panamá, el 27 de junio, en New Jersey.

Foto: Mauro Pimentel, AFP

Inglaterra y Croacia ganaron para clasificar en el primer y el segundo lugar del grupo L

Los de Thomas Tuchel se cruzarán con Senegal o Congo en dieciseisavos, mientras que Croacia y Ghana esperan por el resultado de Colombia-Portugal.

- 2 minutos de lectura

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El grupo L del Mundial se definió acorde a los pronósticos más prudentes de las pencas: Inglaterra quedó como líder, después de resolver con dos goles en cinco minutos un partido entretenido ante la eliminada Panamá, y Croacia se ubicó segundo, luego de un trabajoso triunfo ante Ghana, que dejó a los africanos en el lote de los mejores terceros.

La selección que dirige Thomas Tuchel le ganó 2-0 a una Panamá que, como en sus dos presentaciones anteriores, alternó su cualidad de equipo competitivo y peligroso con fallas en el fondo y malas resoluciones en ataque. La selección panameña se despide del Mundial sin puntos y sin goles, pero con buenas sensaciones, tras cerrar su participación con un muy buen papel ante una de las candidatas.

Bajo la lluvia torrencial de Nueva Jersey, a Inglaterra le costó el primer tiempo, salvo por apariciones esporádicas de Marcus Rashford, que hoy debutó como titular en el Mundial -Tuchel cambió los extremos en ataque, y en el medio le dio descanso a Declan Rice-; al conjunto inglés le bastaron cinco minutos del segundo tiempo, con dos pelotas aéreas, para quedarse con el juego.

Jude Bellingham, de los mejores del partido, abrió la cuenta a los 62 conectando de zurda un tiro de esquina, dentro del área chica y con la marca encima. Unos minutos después, apareció Harry Kane para cabecear, también en el área chica, y extender la ventaja, que sería definitiva.

Croacia derrotó a Ghana

En Filadelfia, el partido entre Croacia y Ghana fue chato y aburrido en el primer tiempo, cuando parecía bajo el influjo de un pacto tácito de no agresión, ya que el empate dejaba a ambos clasificados. Ghana, que con ese resultado quedaba segundo, quiso dormir el juego con una tenencia inane de la pelota en la mitad de la cancha, y Croacia no parecía demasiado preocupado por romper la monotonía. Pero Petar Sučić, joven volante ofensivo que juega en el Inter de Milán, se animó, probó de afuera y la clavó contra el palo, a la media hora de juego.

Así, Ghana cambió de plano la actitud en el complemento y se fue a buscar el empate que lo devolviera a la segunda plaza. Lo encontró a los 73, cuando el zaguero central, Derrick Luckassen, fue al área a buscar un tiro libre y la encontró cayendo justita sobre el segundo palo, con el arquero que no salió, para abrir el pie y ajustarla cruzada.

Los balcánicos, que tuvieron a un Luka Modric más sacrificado en la marca que desplegado en el juego creativo, recuperaron la ventaja y el segundo lugar del grupo con gol de cabeza, tras un tiro de esquina, de Nikola Vlašić, a menos de 10 para el final.

Para confirmar los cruces resta la definición de otros dos grupos. Inglaterra podría cruzarse en dieciseisavos con Senegal o con Congo -que necesita ganarle a Uzbekistán-, mientras que Croacia y Ghana se cruzarán respectivamente con el segundo y el primero del grupo que definen Colombia y Portugal.

Fatawu Issahaku, de Ghana, durante el partido frente a Croacia, el 27 de junio, en el Estadio de Filadelfia.

Fatawu Issahaku, de Ghana, durante el partido frente a Croacia, el 27 de junio, en el Estadio de Filadelfia.

Foto: Dan Mullan, Getty Images, AFP

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