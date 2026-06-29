Oriental de La Paz empató pero sigue líder mientras que Cerrito sacó un triunfazo ante Plaza Colonia y Atenas de San Carlos no para de crecer.

El torneo de la B siguió su curso sin importar el fútbol mundialista. El campeonato está parejísimo, nadie logra despegarse y todos pierden oportunidades en el momento de dar el golpe.

Oriental de La Paz empató 1-1 con Colón, sigue líder pero perdió una chance enorme al recibir el gol de Ramiro Quintana en el minuto 95. Emiliano Vidart, en contra, generó el festejo celeste en el primer tiempo.

Cerrito aprovechó y está segundo, al ganarle a Plaza Colonia en el duelo directo. Jonathan Isasmendi en el rebote tras un penal malogrado, puso el único tanto de la tarde lluviosa.

El que no para de crecer es Atenas, que resolvió rápido su encuentro frente a Tacuarembó con goles tempraneros de Lucas Medina y Fernando Chávez para ganar 2-0.

En el descenso, no levantaron cabeza River Plate y La Luz que empataron 0-0. En contrapartida, Uruguay Montevideo consiguió un triunfo agónico que lo ilusiona: 3-2 a Fénix en el Parque Ancap. Los de Capurro estuvieron adelante dos veces, primero por intermedio de Gastón Colman y luego por Lautaro Centurión. Luis Maldonado había empatado transitoriamente y Sebastián Camacho puso un doblete, primero para igualar y luego para generar el delirio a los 94 minutos.

El que sigue hundido en la zona roja es Paysandú, que cayó 3-2 con Miramar Misiones en el Parque Artigas. Luis López y Bautista Rodríguez anotaron en los extremos del partido para los sanduceros, pero en el medio hubo tres goles cebritas: Exequien Bequio, Maximiliano Caetano y Álex De Freitas.

Rentistas le ganó 2-1 a Huracán del Paso de la Arena con goles de Facundo Vega y Horacio Sequeira; Rodrigo Rey descontó sobre el final.

En la B suben los dos primeros de la tabla Anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a primera división. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Competencia que se realizó a principio de temporada.

Tabla de posiciones

Oriental es líder con 24, Cerrito tiene 23, Plaza Colonia, Atenas y Huracán 22, Fénix 21, Rentistas 20, Colón 18, Miramar y La Luz 17, Uruguay Montevideo y Tacuarembó 16, River Plate 15 y Paysandú 8.