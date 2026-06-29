Se terminó. No como se esperaba, pero se terminó. Este martes Marcelo Bielsa pondrá el punto final a su etapa al frente de la selección uruguaya. A las 18.00, en el estadio Centenario y con transmisión por el canal de Youtube de AUF TV, el argentino brindará una conferencia de prensa que marcará el cierre oficial de un ciclo que concluyó con la eliminación de la celeste en la fase de grupos del Mundial 2026.

Será su última actividad institucional vinculada a la selección. El contrato del rosarino terminó con la Copa del Mundo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no le ofrecerá la renovación. De esa manera, la conferencia servirá como despedida formal de un proceso que arrancó en mayo de 2023 y se extendió durante tres años de trabajo.

Más allá de que el vínculo contractual ya terminó, la comparecencia adquiere un significado especial. Después de una eliminación que dejó fuertes cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y las decisiones adoptadas durante el torneo, Bielsa toma la iniciativa para responder preguntas y ofrecer su balance. No modificará el resultado deportivo, pero sí dará un cierre público. Tras la caída contra España, más precisamente en la conferencia posterior al partido, el argentino fue muy autocrítico. “No le dejé nada al fútbol uruguayo”, afirmó esa noche, una frase que resumió la frustración con la que evaluó un ciclo que había despertado una enorme ilusión, especialmente por el nivel mostrado en las Eliminatorias y si se quiere por el tercer puesto obtenido en la Copa América 2024. Ya fue. El Mundial cambió el balance. Uruguay no logró superar la fase de grupos y quedó eliminada antes de los dieciseisavos de final, un final inesperado para una selección que llegaba con otras aspiraciones.

En esa línea, la conferencia, además, también será una oportunidad para interpelar directamente al entrenador y pedirle un balance del proceso, o para saber si existieron conflictos internos o no, o cómo impactó su forma de trabajar en la convivencia con el grupo, y hasta qué punto sostiene la frase en la que aseguró que no le dejó nada al fútbol uruguayo o si fue apenas una reacción en caliente tras la eliminación. Vale recordar que en el Mundial pasado Uruguay también quedó eliminada en primera fase, pero el entrenador de turno no apareció por Montevideo para dar explicaciones.

Con la salida de Bielsa se abrirá una nueva etapa para la selección. Uruguay no tendrá competencia oficial durante 2027, más allá de los amistosos previstos en las fechas FIFA, y la designación del próximo entrenador no aparece como una decisión inmediata. La AUF tendrá elecciones en los primeros meses del año que viene –Ignacio Alonso no podrá presentarse para un tercer mandato consecutivo, salvo modificación del estatuto– y todo indica que será la nueva conducción la que defina el nombre del sucesor.