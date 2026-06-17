Liga Uruguaya: Aguada le ganó a Peñarol e igualó la serie

El rojiverde se impuso 92-81 con soberbio partido de Federico Pereiras; la llave continuará el viernes en el Antel Arena.

Triunfazo rojiverde en un partidazo: fue 92-81 y ahora la serie está 2-2. La mala noticia para Peñarol es que Norris Cole sintió una lesión muscular y no jugó en todo el segundo tiempo, le van a realizar estudios para saber la entidad de la lesión y si necesita recambio.

Con todos los condimentos

Como comida de olla en invierno, el primer tiempo de la cuarta final en el Antel Arena tuvo todos los condimentos. Fue un gran partido de básquet, en el que ambos equipos mostraron sus credenciales y tuvieron su pasaje de dominio.

Los primeros 15 minutos fueron todos de Aguada, que repitió lo bueno que realizó en el tercer juego, en el que jugó como locatario. El rojiverde custodió bien el rebote en aro propio y además cortó bien la línea de pase para anotar de ataque rápido. Federico Pereiras fue fundamental, metió tres triples, marginó a Nicola Pomoli como generador y dio ayudas defensivas vitales.

El éxito de los de Leandro Taboada fue defensivo, dejando en 13 puntos al carbonero en el primer cuarto. De hecho, Peñarol estuvo 12 minutos para anotar su primer doble, no había corridas de cancha, rebotes ofensivos de segundas oportunidades ni rompimientos hacia el aro.

En el segundo chico, siguió el dominio aguatero, pero esta vez con Santiago Vidal manejando todos los hilos, anotando y asistiendo para Luis Santos que dañó en las caídas en el pick and roll.

Cuando el rojiverde estaba mejor, Leandro García Morales pidió un minuto que revolucionó. Peñarol volvió a las raíces, presionó en toda la cancha, cambió en las cortinas, elevó la intensidad y empezó a cambiar el trámite. El aurinegro puso un parcial de 19-0 que inició el brasileño Gabriel Jaú y continuó Santiago Véscovi, que jugó pese a no tener el alta deportiva, con una máscara y que, en su segundo ingreso, mostró las credenciales que lo llevaron a ser el mejor uruguayo de la temporada.

Peñarol se fue cinco arriba al descanso largo y pudo realizar su defensa asfixiante por mérito propio, pero también porque el arbitraje fue más permisivo, cambiando el criterio de un cuarto a otro, lo que confundió a los protagonistas.

La experiencia para ganar

El segundo tiempo fue más parejo, incluso en los minutos finales se avizoraba el primer final cerrado de la serie. Para llegar hasta ahí, Peñarol dominó el rebote ofensivo mientras que Aguada siguió confiando en la generación de Vidal, los puntos de Santos y la cantidad de libres lanzados, ya que en este cuarto el arbitraje volvió a ser más estricto.

El epílogo seguía siendo de toma y dame, parejísimo. Hubo un error arbitral que fue la quinta falta de Agustín Zuvich, cuando era clara simulación de Emiliano Serres. En ese pasaje, Skyler Hogan fue vital para sacar diferencia de siete puntos.

Parecía que Peñarol llegaba mejor plantado al cierre, pero no pudo sostenerlo. Jordan Williams, de noche magra, apareció con cinco unidades consecutivas, incluyendo un triple soberbio. Vidal volvió a tomar el control de las ofensivas, Pereiras colocó una bomba consagratoria y rápidamente el marcador pasó a ser controlado por el rojiverde.

Peñarol se malhumoró en demasía y perdió la línea a minutos del final. En el momento cumbre, el aguatero mostró mayor aplomo y terminó ganando 92-81 para igualar la serie final 2-2.