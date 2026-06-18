Joaquín Rodríguez reforzará al carbonero como ficha innominada por la lesión de Norris Cole; el encuentro será el viernes a las 21.15 en el Antel Arena.

Aguada le ganó a Peñarol en la cuarta final y empató la serie, que ahora pasó a ser una minillave al mejor de tres encuentros: el que sume dos triunfos será el campeón de la Liga Uruguaya 2025-2026.

En el último juego se desgarró Norris Cole, una de las fichas innominadas del carbonero. El reglamento permite tener tres de esos jugadores donde no hay ningún tipo de restricciones y, además, se pueden cambiar en caso de que una junta médica constate una lesión con recuperación mayor a 15 días, como sucedió en esta oportunidad.

Peñarol buscó varias opciones y se terminó decidiendo por Joaquín Rodríguez, que quedó en libertad contractual tras terminar su vínculo con Casademont Zaragoza de la ACB de España, la mejor liga del planeta después de la NBA. El jugador de la selección uruguaya logró el objetivo de salvarse del descenso con su club, completando una buena temporada a nivel personal.

Rodríguez estaba en Uruguay, de vacaciones, esperando la doble fecha de Eliminatorias, en la que la celeste enfrentará a Argentina y Cuba en el Antel Arena. Se unieron varios factores: es cuñado de Nicola Pomoli, jugador aurinegro; lo representa Claudio Pereira, como al entrenador Leandro García Morales y a varios jugadores del plantel; y, además, estaba disponible para sumarse inmediatamente.

La particularidad es que enfrentará a Aguada, club que lo recibió en Montevideo cuando vino a la capital desde su Mercedes natal, donde hizo categorías formativas y fue campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Rodríguez se sumará hoy a los entrenamientos en el Antel Arena. De este modo, Peñarol tendrá cinco jugadores que son estables en la selección uruguaya –el escolta se suma a Pomoli, Santiago Véscovi, Emiliano Serres y Martín Rojas–, lo que suma conocimiento absoluto con sus compañeros.

A jugar

El quinto partido será el viernes a las 21.15 en el Antel Arena, las entradas están a la venta y habrá público de los dos equipos. En materia de seguridad no hubo inconvenientes hasta el momento, por lo que se habilitarán más localidades que el lunes pasado, cuando se colocaron casi 6.000 boletos.

Aguada viene en crecimiento, con dos triunfos al hilo. Mejoró Luis Santos, que está dominando la zona pintada, y es vital el trabajo de Federico Pereiras en la defensa –además, sumó 22 puntos en el último partido–.

Peñarol ha tenido muchos problemas de lesión y cambios en su plantel. Cuando logra imponerse defensivamente y correr la cancha, muestra su mejor versión. Está trancado en el ataque estacionado, aspecto en el que puede mejorar con la llegada de Rodríguez, que es un gran generador de ventajas.