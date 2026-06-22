Liga Uruguaya: Peñarol va por ser campeón

Santiago Vescovi, de Peñarol y Jordan Williams, de Aguada, el 19 de junio, en el Antel Arena.

La sexta final se disputará a las 21.15 en el Antel Arena, si Aguada gana obliga a un último partido el viernes, si el triunfo es carbonero habrá festejos.

Con el Mundial, la edición Liga Uruguaya de Básquetbol quedó tapada por la fiebre norteamericana, pero la serie final está divina, con partidos de altísimo nivel y paridad entre Peñarol y Aguada, los dos equipos que se disputan el título.

Esta noche, por primera vez, el carbonero se levanta con la posibilidad de salir campeón en caso de triunfo. El punto de desequilibrio estuvo en el juego del viernes pasado, donde se colocó 3-2 y dejó en jaque al rojiverde.

El golpe de los de Leandro García Morales fue grande, venían de dos derrotas seguidas, estaban incorporando a Joaquín Rodríguez y perdían por 12 a 30 segundos de terminar el tercer cuarto. El parcial de 23-1 demostró toda la calidad del jugador de la selección uruguaya y confirmó que cuando el aurinegro está fuerte defensivamente, muestra su mejor versión.

Aguada sufrió una mala noche de Donald Sims en el goleo, por momentos tomó las riendas Jordan Williams, pero con uno solo no fue suficiente. El porcentaje de tiros de tres puntos fue bueno, pero sin su figura a la altura, no pudo sostenerse cuando llegó el aluvión rival.

Involucrar a Luis Santos ofensivamente, custodiar el rebote en el aro propio, salir bien de la presión en toda la cancha y manejar el ritmo del partido son premisas que el aguatero necesita cumplir para tener chances esta noche.

Alejandro Sánchez Varela, Julio Dutra y Diego Ortiz serán los jueces. Es clave el estilo de arbitraje; cuando se permiten contactos, Peñarol se ve beneficiado con la defensa intensa. Si bien no han influido en ninguna final hasta el momento, el trabajo arbitral no viene siendo consistente; esta vez fueron designados tres de los mejores del medio para trabajar juntos.

¿Dónde ver la final de la Liga Uruguaya?

El partido será a las 21.15 en el Antel Arena y las entradas para la parcialidad de Peñarol están agotadas; la dirigencia carbonera negociará durante el día si se puede largar un remanente achicando alguno de los pulmones.

Televisará VTV por la pantalla de Antel TV y los cableoperadores que cuentan con la señal. En streaming lo pasará Basquetpass.