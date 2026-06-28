Uruguay quedó fuera del Mundial en la primera fase y, tras la eliminación, Marcelo Bielsa dijo que no le dejó nada al fútbol uruguayo. El contrato del rosarino terminaba con la Copa del Mundo y, por lo tanto, ya no es el entrenador celeste en los papeles. Tampoco se le ofrecerá la renovación del vínculo.

Bielsa, junto con integrantes del cuerpo técnico y el director de selecciones, Jorge Giordano, arribará el lunes a suelo uruguayo. El martes será el último mojón del argentino en su vínculo con la selección uruguaya: dará una conferencia de prensa a las 18.00 en el estadio Centenario.

Transmitida por el canal de Youtube de AUF TV, será la finalización oficial de Bielsa como entrenador. Se despedirá tras haber dirigido 37 partidos, de los que ganó 14, empató 15 y perdió 8. El tercer puesto en la Copa América 2024 fue el máximo logro de un pasaje con más pena que gloria.

Uruguay no tendrá competencia oficial durante 2027, a excepción de partidos amistosos por fecha FIFA. Se estima que el sustituto de Bielsa recién se conocerá en los primeros meses del próximo año, ya que hay elecciones en la AUF, en las que Ignacio Alonso no podrá ser reelegido tras dos mandatos consecutivos.