Marcelo Bielsa hablará en la previa a enfrentarse a España

El técnico de la celeste, tal como prevé la FIFA, comparecerá ante la prensa en el estadio de Guadalajara; también hablará Rodrigo Aguirre.

Marcelo Bielsa hablará este jueves en una conferencia de prensa en el Estadio de Guadalajara, en la previa del decisivo Uruguay-España por la fase de grupos del Mundial 2026. La jornada celeste comenzó con un entrenamiento matutino en el Fairmont Mayakoba, donde la prensa estuvo presente durante 15 minutos. En horas de la tarde la delegación celeste volará hacia la nueva ciudad sede, y el día se cerrará con la comparecencia del director técnico, conferencia prevista para las 18.20, hora local (tres horas más en Uruguay).

Uruguay llega a la última fecha del grupo H con solo dos puntos sobre seis posibles y con el margen de error agotado. El empate 2-2 con Cabo Verde fue clave para quedar mal parados y puso a este cruce con la selección española en la categoría de eliminatoria anticipada.

Palabras sobre el rival

Bielsa ya habló sobre España durante el Mundial. Precisamente, tras la igualdad con los caboverdianos, y ante la consulta de la prensa, el DT dijo: “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarle”, frase que puede tomarse, al mismo tiempo, como diagnóstico interno y como mensaje hacia afuera. El director técnico asumió la responsabilidad por el arranque irregular y vinculó su propio desempeño con la oportunidad que representa el partido en Guadalajara. Bielsa reconoció que, para él, como máximo responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos, el partido le da “la alternativa de mejorar la imagen contra un gran rival”, sin renunciar a las “aspiraciones” de la celeste.

Bielsa no habló de España solo ante la urgencia de esta última jornada, sino que también lo hizo antes del debut mundialista. En la conferencia antes del inicio del campeonato, ante la consulta de un periodista español, el argentino elogió el modelo de juego de la furia roja y de su proceso de recambio.

“Sinceramente, es de admirar el proceso que ha llevado adelante la selección española. Aparte de su realidad, de la calidad de sus jugadores, de la belleza del juego, juegan bien de verdad”, sostuvo Bielsa, para luego agregar que España tiene jugadores “para los próximos 15 años” y calificar de “admirable” el estilo y el modelo de juego. En ese mismo análisis subrayó el rol del entrenador, Luis de la Fuente, al que definió como clave en la forma de jugar.