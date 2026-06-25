México consiguió un récord que solamente tenían cuatro selecciones, entre ellas el Uruguay de 2018

Los aztecas ganaron los tres partidos de la fase de grupos sin recibir goles, tal cual había sucedido con Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y con la celeste de Tabárez en Rusia.

México ya tenía el primer lugar de su grupo asegurado desde la segunda fecha, pero terminó con puntaje perfecto al golear 3-0 a República Checa. De esta forma, los aztecas se sumaron al lote de otras cuatro selecciones que ganaron los tres partidos de su zona sin recibir goles, con la particularidad de que ninguna terminó levantando la copa y solo una llegó a semifinales.

Desde 1954 todos los grupos de la primera fase cuentan con cuatro selecciones. No es sencillo ganar todos los encuentros y mucho menos hacerlo con la valla invicta. México lo logró: venció 2-0 a Sudáfrica en el debut, luego 1-0 a Corea y cerró con la victoria frente a los europeos. Otra curiosidad, utilizó dos goleros, ya que Memo Ochoa ingresó a los 77 minutos del último juego sustituyendo a Raúl Rangel. El cambio fue a modo de homenaje, ya que el guardameta, de 40 años, está cumpliendo el récord de disputar su sexto Mundial.

Otras cuatro selecciones consiguieron el mismo logro, Uruguay dice presente

En Rusia 2018, Uruguay pasó el grupo con holgura, elevando el nivel de juego con el pasaje de la serie. Comenzó superando a Egipto 1-0 en Ekaterimburgo con gol agónico de José María Giménez; por el mismo resultado venció a Arabia Saudita en Rostov del Don con tanto de Luis Suárez, el día en que se puso la pelota bajo la camiseta en el festejo para anunciar públicamente el nacimiento de su tercer hijo, y cerró con goleada ante la selección local en Samara con gritos de Suárez, Diego Laxalt y Edinson Cavani. La selección que dirigía Óscar Washington Tabárez perdió en cuartos de final con Francia y terminó en la quinta posición.

Hay que ir 20 años atrás para encontrar un nuevo antecedente: Argentina en Francia 1998. La albiceleste debutó en un partido jodido ante Japón, que sacó 1-0 con un derechazo potente de Gabriel Batistuta; luego goleó 5-0 a Jamaica con tres de Batigol y dos de Ariel Burrito Ortega, y cerró venciendo 1-0 a Croacia con festejo de Mauricio Pineda. Al igual que la celeste, quedó eliminada en cuartos de final, esta vez, a manos de Holanda.

Italia logró el mismo hito en su casa, en el Mundial de 1990. Los tanos terminaron con la medalla de bronce tras perder en semifinales con Argentina y ganarle a Inglaterra por el premio consuelo. En la zona, vencieron 1-0 a Austria, con el mismo molde a Estados Unidos y cerraron 2-0 frente a Checoslovaquia.

En México 1986, Brasil arrancó con todo: le ganó 1-0 a España, 1-0 a Argelia y 3-0 a Irlanda del Norte. Careca marcó tres goles en la serie; los restantes fueron de Sócrates y Josimar. En octavos de final goleó 4-0 a Polonia, pero también se quedó en cuartos de final al caer con Francia por penales.