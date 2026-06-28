Mundial 2026: así se juegan los dieciseisavos de final

Una hincha de Cabo Verde observa el partido frente a Arabia Saudita, el 26 de junio, en Praia.

Francia-Suecia, Holanda-Marruecos, Portugal-Croacia y Brasil-Japón son partidos destacados de la fase que comenzará este domingo.

Entre domingo y viernes se disputarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con algunos partidos interesantes, otros parejos pero no tan atractivos y algunos con diferencias muy marcadas entre los oponentes.

A las 16.00, el anfitrión Canadá chocará ante Sudáfrica, en el único encuentro dominical. El lunes es un día de grandes partidos: a las 14.00 Brasil va con Japón, a las 17.30 Alemania chocará con Paraguay y a las 22.00 Holanda va con Marruecos.

El martes a las 14.00 Costa de Marfil va con Noruega, a las 18.00 Francia chocará con Suecia y a las 22.00 México, uno de los anfitriones, va con Ecuador. Será el primero de los locatarios que juega en su país.

El miércoles a las 13.00 Inglaterra enfrenta a Congo, a las 17.00 Bélgica jugará con Senegal un partido interesante y Estados Unidos va con Bosnia y Herzegovina a las 21.00, otro anfitrión en su tierra.

El jueves a las 16.00 España va con Austria en duelo europeo, a las 20.00 habrá un partidazo entre Portugal y Croacia, mientras que cierran la jornada, a la medianoche, Suiza y Argelia.

El viernes es el último día: Australia y Egipto van a las 15.00, a las 19.00 Argentina chocará con Cabo Verde y cierran Colombia y Ghana a las 22.30.

Fuente: FIFA

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