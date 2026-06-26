Países Bajos ganó, clasificó primero y va ante Marruecos en dieciseisavos

Con la definición del grupo F del Mundial, se confirmaron otros dos partidos de la llave de dieciseisavos de final. Países Bajos venció 3-1 con total comodidad al eliminado Túnez, en un partido que la selección naranja resolvió antes de los diez minutos con dos goles desde el vestuario, y se quedó con el primer lugar del grupo. Se cruzará con Marruecos en un prometedor choque entre dos equipos que vienen pisando fuerte.

En el otro juego del grupo, Japón y Suecia se disputaron la segunda ubicación. Los orientales podían aspirar al primer lugar pero necesitaban ganar holgados; no solo no pudieron ganar un partido que dominaron en gran parte, sino que quedaron segundos de todas maneras y deberán enfrentar a Brasil en la primera ronda de mata-mata. Suecia, que si ganaba quedaba segunda, lo empató para quedar como uno de los mejores terceros y zafar de una verdeamarela que llega afianzada y peligrosa.

Ante el eliminado Túnez, que cierra su participación como uno de los peores del Mundial, Países Bajos no tuvo demasiados problemas para ratificar su lugar como primero del grupo. El equipo de Ronald Koeman ganaba 2-0 a los siete minutos, luego de atacar dos veces, y después se dedicó a controlar el partido manejando la pelota en campo rival, esperando por la chance para aumentar la diferencia. Ellyes Skhiri, volante tunecino que juega en el Eintracht Frankfurt, hizo el primero en contra intentando despejar un centro; el segundo fue una jugada de pelota quieta que definió Brian Brobbey, uno de los goleadores neerlandeses del Mundial.

Tanto se confió Países Bajos con el resultado cómodo y la evidente superioridad ante las águilas de Cártago, que se distrajo y al inicio del segundo tiempo concedió el descuento, con cabezazo de tiro de esquina, igual que Japón se lo empató en el debut. Eso obligó a los anaranjados a poner un poquito el pie en el acelerador para volver a tomar una ventaja más cómoda, cosa que consiguió pocos minutos después, cuando el zaguero Jan Paul van Hecke ganó en el primer palo y ni el arquero ni el zaguero tunecino que quedaron sobre la línea de gol pudieron sacarla.

Países Bajos se medirá ante Marruecos en Monterrey el próximo 29 de junio.

Japón y Suecia empataron 1-1 con ambos goles en el segundo tiempo. El equipo asiático buscó más y dominó por tramos, pero se mostró menos aceitado en ataque que en los partidos anteriores. Tras una primera parte en la que pasó muy poco, los samuráis azules entraron un poco más resolutos al complemento y a los 55 combinaron en ataque para generar uno de los goles más lindos del Mundial. Una obra de arte.

Ya habían avisado en el primer tiempo con otra gran jugada a puro toque para llegar a definir en el área, pero en esta el arquero sueco nada pudo hacer ante la definición cruzada de Daizen Maeda. Después del gol, sin embargo, Japón volvió a aplanarse y Suecia aprovechó la oportunidad. Anthony Elanga, quien ya le había hecho un golazo a Países Bajos, la agarró en la derecha y le dio de zurda al segundo palo. La respuesta del arquero Zion Suzuki fue muy defectuosa y ese fue el empate, aunque después, cuando Suecia se animó a ir a buscar el partido, el guardameta japonés nacido en Nueva Jersey tapó dos pelotas claras de gol. El empate manda a los nipones a enfrentar a Brasil, mientras Suecia entra como mejor tercero, todavía a la espera de conocer su rival.