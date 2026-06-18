Partidos con pasajes a próxima fase en los grupos C y D

Hincha de Turquía en el estadio BC Place Vancouver, el 13 de junio, previo al partido ante Australia, en Vancouver, Canada.

Si hay un ganador en Estados Unidos-Australia, o si Escocia vence a Marruecos, pasará a dieciseisavos; además Brasil enfrenta a Haití y Paraguay a Turquía.

La bitácora mundialista nos obliga a estar atentos a una jornada de definiciones prematuras en los grupos C y D. Mientras el eco de los primeros resultados todavía se siente, el verde de los sofisticados céspedes del Mundial norteamericano se prepara para recibir a potencias que buscan sellar su pasaporte a los dieciseisavos y a equipos que se juegan la vida para no quedar a pie tan temprano.

Con horarios pensados para aceitar la transmisión global, la jornada propone un recorrido que arranca en el ruido de Seattle, pasa por la historia de Boston y el brillo de Filadelfia, para cerrar bien tarde en la bahía de San Francisco. Todos los partidos son esta vez, como la mayoría, en Estados Unidos. Un duelo entre los líderes de la tabla en el grupo D, Estados Unidos y Australia, encenderá la mecha para una gran jornada nueve, con ambos equipos sabiendo que una victoria les hará pasar de ronda.

Escocia también llega a la segunda fecha sabiendo que se puede clasificar tras conseguir contra Haití su primera victoria en la Copa Mundial desde 1990. Su rival es uno de los equipos más sólidos y de moda, Marruecos, que impresionó en su debut en un entretenido cara a cara contra Brasil que terminó en empate y que lo pudo haber ganado.

Los brasileños, por su parte, volverán a jugar más tarde en el día contra Haití. Se ponen pesadas las cosas en el afuera para Carlo Ancelotti, porque se sabe que el pueblo brasileño no entiende de ausencia de triunfos sin importar cuál sea el rival, y mete presión sobre el ambiente del scratch. Los caribeños juegan su segunda fase final, la primera desde 1974.

El día concluirá con el duelo entre los dos equipos que perdieron en la primera jornada, entre Turquía y Paraguay.

Estados Unidos-Australia

La jornada arranca con choque de punteros. La acción para nuestro huso horario comienza a las 16.00 de Uruguay en el Lumen Field de Seattle, donde los dos líderes del grupo D se ven las caras con el objetivo de abrochar la clasificación. Los de Mauricio Pochettino llegan con el lomo ensanchado tras golear 4-1 a Paraguay, aunque con la gran duda de su figura Christian Pulisic, quien todavía no se ha sumado a los trabajos grupales por problemas físicos.

El dueño de casa llega entonado tras golear con autoridad por cuatro tantos a uno a Paraguay en Los Ángeles. Aquella actuación dejó en evidencia el poderío ofensivo y el despliegue físico de un plantel que sabe explotar su condición de local, consolidando a Folarin Balogun como la principal carta de gol tras su doblete en el estreno.

Del otro lado están los Socceroos, que dieron la nota al vencer 2-0 a Turquía en un partido de altos kilates y ostentan el mejor registro defensivo del grupo. Los australianos mostraron un planteo rocoso, una auténtica pared que los locales van a tener que desgastar ante su público. Se espera un duelo de intensidad donde el que gane ya podrá dormir tranquilo pensando en la ronda de 32.

Escocia-Marruecos

La armada del norte frente al talento africano. A las 19.00 horas de nuestro país, el histórico Gillette Stadium de Boston recibe un duelo del grupo C marcado por el contraste de estilos. Escocia llega como inesperado puntero tras ganarle a Haití, su primera victoria mundialista desde 1990, y se pararía con un 4-4-2 disciplinado liderado por Angus Gunn bajo los tres palos y el empuje de Scott McTominay en el medio.

El cuerpo técnico escocés mantendrá el esquema defensivo que le otorgó solidez en el debut, apostando a las transiciones rápidas y al temperamento de sus futbolistas para asegurar una clasificación histórica.

Enfrente estará el Marruecos de Walid Regragui, un equipo con mucha más jerarquía técnica que viene de tutearse con Brasil en el debut. Los Leones asoman con un 4-3-3 donde Achraf Hakimi es el gran motor por la banda derecha, buscando romper el bloque bajo de los escoceses.

Brasil-Haití

A las 21.30 horas de Uruguay, el Lincoln Financial Field de Filadelfia será el escenario para el segundo acto de Brasil en el grupo C. La gran noticia en el campamento brasileño es que Neymar quedó descartado: el 10 se quedó en Nueva Jersey para ultimar su recuperación del gemelo y recién podría estar para el cierre de la fase de grupos.

Sin él, el once de Carlo Ancelotti iría con Alisson; Danilo, Léo Pereira, Marquinhos y Douglas Santos; un medio con Paquetá, Guimarães y Casemiro; y arriba el tridente Raphinha, Igor Thiago y Vinícius Júnior.

Haití asume este partido histórica y socioculturalmente como una gesta única, reviviendo el espíritu de su mítica participación en el Mundial de Alemania Occidental 1974. El conjunto isleño es consciente de que una victoria contra todos los pronósticos sería su mayor marca de toda su historia. El elenco de la isla hizo un muy buen partido ante Escocia y hasta lo pudo haber empatado.

Turquía-Paraguay

Urgencia de puntos en la bahía. Para cerrar la jornada ya entrada la medianoche uruguaya (00.00 del sábado), el Levi’s Stadium de Santa Clara recibirá el duelo de necesitados del grupo D. Turquía y Paraguay llegan con el marcador en cero tras debutar con derrota, lo que transforma este partido en una verdadera final para no armar las valijas antes de tiempo.

Fueron dos derrotas distintas: mientras Turquía estuvo siempre muy cerca del arco australiano y llegó muchísimas veces, los paraguayos fueron superados por completo por Estados Unidos. Los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán imponer el roce físico y la contra rápida con Miguel Almirón y Julio Enciso, sumando al nueve de área Isidro Pitta y tal vez, en mediacancha, a Matías Galarza, mientras que Vincenzo Montella recuperaría para el once titular a la joya Arda Güler para intentar darle claridad al ataque turco.

Es un enfrentamiento con poco historial: solo se registra un empate sin goles en un amistoso de 1995, pero ahora vale para seguir en el Mundial.