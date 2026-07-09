Bélgica quiere dar la sorpresa ante España

Este viernes, en jornada de partido único, chocan España y Bélgica por un lugar en las semifinales del Mundial. El duelo entre dos de las seis selecciones europeas que avanzaron a cuartos de final se juega, desde las 16.00, en Los Angeles Stadium, recinto que ambos equipos ya conocieron en el torneo: allí, Bélgica empató sin goles ante Irán en la fase de grupos, mientras que España goleó a Austria en dieciseisavos.

Por algo es candidata

La roja llega como clara favorita. El técnico Luis de la Fuente, que sustituyó a Luis Enrique después del Mundial de Qatar y que venía de un período muy productivo en las selecciones juveniles españolas, consolidó, justamente a partir de grandes talentos jóvenes emergentes, un equipo implacable que tuvo su máxima expresión en la Eurocopa 2024, antecedente en el que se funda su gran favoritismo (no ha perdido desde entonces).

En el Mundial no ha vuelto a mostrar el nivel de juego que tuvo en aquella contienda, y algunos de los que brillaron entonces hoy parecen en un momento más bajo —como Rodri, Pedri o Dani Olmo— o saliendo de lesiones y problemas físicos —Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino—, pero el equipo llega a esta instancia maduro, confiado y en ascenso.

Se espera que España salga con el mismo once que jugó ante Portugal: Unai Simón en el arco; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la línea de cuatro; Dani Olmo, Rodri y Pedri en el mediocampo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena en ataque.

“Podemos ganarle a España”

Bélgica también va en subida, y llega a cuartos después de noquear a Estados Unidos por goleada. La actuación del anfitrión, quizá afectada por todo el ruido generado en torno a la no suspensión de su delantero estrella, estuvo lejos de las buenas que había tenido para llegar a esa instancia. De todos modos, el equipo que dirige el francés Rudi García tuvo su mejor desempeño del torneo y mostró un gran crecimiento en varias de sus figuras.

En tres de los últimos cuatro mundiales Bélgica se ubicó entre los ocho mejores, y aunque su “generación dorada” ya está en retirada —Kevin de Bruyne no jugó en octavos, y Romelu Lukaku entró en los últimos minutos para cerrar la goleada—, el equipo apela a la memoria y la identidad para dar la sorpresa ante la furia roja.

Thibaut Courtois, otro alto representante de la mejor generación de futbolistas belgas, se mantiene a sus 34 años en plena vigencia y como parte fundamental del equipo, resguardando los tres palos. El jugador del Real Madrid habló en la previa y manifestó su confianza en la posibilidad de que Bélgica dé el gran batacazo: “Hay sorpresas en todos los torneos, y nosotros podemos ser una”, expresó.

“Eliminar al campeón europeo sin dudas sería un gran golpe, y la confianza la tenemos. Todos nosotros sabemos que es posible, y creo que nuestro equipo tiene ciertas cualidades que España va a tener que tomar en cuenta”.

Bélgica anduvo a los tumbos en la fase de grupos —empató con Egipto y con Irán, y goleó a Nueva Zelanda— y remontó agónicamente lo que hubiera sido una eliminación trágica ante Senegal en dieciseisavos, después de ir perdiendo 2-0 a falta de pocos minutos para el final, cuando el equipo parecía no solo perdido y falto de respuestas, sino también frustrado y caliente en la interna: las cámaras captaron una fuerte discusión dentro de la cancha entre el capitán, Youri Tielemans, y su principal figura ofensiva, Leandro Trossard.

Todo eso parece haber quedado atrás. “La gente estaba decepcionada con nosotros, pero enderezamos el rumbo y estamos cada vez mejor”, advirtió Courtois.

Bélgica, que perdió al volante Amadou Onana por una grave lesión durante el juego ante Estados Unidos, tendrá como sustituto a quien ya venía alternando en esa posición de muy buena manera, Hans Vanaken. Se espera también que Rudi García mantenga los cambios que tan buen resultado le dieron en ese partido, ubicando a Nicolas Raskin en la zona de creación, en lugar de De Bruyne, y a Dodi Lukébakio en la punta derecha, en lugar de Jérémy Doku.

El once belga: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Trossard, Raskin, Lukébakio; y Charles De Ketelaere.