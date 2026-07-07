Empiezan los cuartos de final del Mundial

Este jueves, después del primer día sin actividad del Mundial, empezarán los cuartos de final. Ya se disputaron 96 de los 104 partidos y se despidieron del torneo 40 selecciones. El cuadro final de los mejores ocho verifica los primeros pronósticos, con Francia, España, Inglaterra y Argentina adentro. Por el lado de las sorpresas se destaca Noruega, que eliminó a Brasil y se ve sólida, liderada por los goles de Erling Haaland.

Ya no es sorpresa lo de Marruecos, que ratifica lo hecho en Qatar, cuando llegó a las semifinales, y en esta ocasión avanzó con firmeza hasta esta instancia. Tampoco lo es del todo la presencia de Bélgica: aunque con menos fútbol que en sus versiones anteriores y tras la polémica del cruce con Estados Unidos, volvió a meterse entre los ocho mejores por tercera vez en los últimos cuatro mundiales.

Marruecos va por la revancha ante Francia

El jueves, en el Gillette Stadium de Boston, desde las 17.00 en la hora uruguaya, chocarán Francia y Marruecos, con el arbitraje del argentino Facundo Tello.

Para el conjunto africano es la chance de revancha frente al equipo que lo dejó fuera de la final en Qatar al derrotarlo 2-0 en las semifinales. Más allá de ese antecedente, que significó una gesta histórica para Marruecos, los leones del atlas tienen ante sí la oportunidad de dar un gran golpe sobre la mesa.

El equipo que dirige Mohamed Ouahbi fue solvente y efectivo a lo largo del Mundial. Ahora enfrenta a una selección que, siendo candidata, no la tuvo nada fácil para eliminar a la combativa Paraguay. La presión y la obligación están del lado de les bleus, aunque, sobra decirlo, el partido será más abierto que aquella batalla con los de Gustavo Alfaro. En suma, se puede esperar un partidazo.

En Marruecos está en duda Ismael Saibari, uno de los goleadores del equipo y gran revelación del Mundial, que sufrió una dolencia muscular en el partido anterior.

España y Bélgica chocan en California

El viernes a las 16.00 de Uruguay sonará el pitazo inicial de España-Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La selección española sigue invicta (suma 35 partidos sin perder), ganando y avanzando, sin brillar como se espera, pero con muestras evidentes de los recursos, el talento y la calidad del plantel que ostenta. Tras vencer a Portugal en la hora y con un gol que armaron dos ingresados desde el banco, tiene un claro favoritismo ante una selección belga que propinó una de las mayores goleadas de octavos de final, pero ante una Estados Unidos muy deslucida y desnorteada.

Aun así, el director técnico francés Rudi Garcia había hecho interesantes cambios –se animó a dejar afuera a figuras como Kevin de Bruyne y Jérémy Doku–, con los que el equipo se vio más vibrante y activo, además de mostrar importantes crecimientos individuales, como el de Charles de Ketelaere –autor de dos goles–, Leandro Trossard y Hans Vanaken, que entró de apuro por la lesión de Amadou Onana y la rompió.

Otro duelo de goleadores: Kane vs. Haaland

La actividad de cuartos de final continuará el sábado a las 18.00 de Uruguay. Inglaterra y Noruega se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami.

Inglaterra viene de lo que se ha visto como uno de los triunfos más épicos y legendarios de los tres leones en la historia de los mundiales, además de uno de los partidos más atractivos de esta edición de la Copa del Mundo. En el Azteca, donde hace 40 años quedó eliminado ante Argentina y Maradona, le ganó a México en una noche que tuvo de todo y que, más que nada, probó el carácter del equipo, con dos o tres jugadores que desplegaron toda su categoría cuando las circunstancias lo exigían. Jude Bellingham fue excepcional, Harry Kane cumplió y anotó, y el arquero Jordan Pickford despejó todas las dudas que había dejado en algún partido previo.

Del otro lado, Noruega viene de neutralizar a Brasil justo cuando los de Carlo Ancelotti parecían cobrar ritmo y confianza. Lo de Erling Haaland fue admirable e histórico, pero todo el equipo tiene su mérito, empezando por el arquero Orjan Nyland, de magistral y crucial actuación. Aquí también la responsabilidad recae sobre los ingleses, ante los vikingos que ya se metieron en la historia de su país y se han encargado de anunciarse como los probables perdedores y restarle dramatismo a cada duelo.

Argentina vs. Suiza o Colombia

Tras la enorme victoria albiceleste ante Egipto, Argentina espera rival en cuartos de final. Su contrincante saldrá del ganador de la llave entre Suiza y Colombia, quienes están jugando a esta hora en Vancouver, Canadá.