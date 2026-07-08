El belga Amadou Onana afuera del Mundial por lesión

La selección de Bélgica confirmó la lesión del mediocampista Amadou Onana, que salió sustituido en el primer tiempo del partido de octavos de final en el que los belgas eliminaron a los anfitriones estadounidenses. Tras los estudios de rigor, se constató una rotura de ligamento cruzado anterior para el volante de 24 años que se desempeña en el Aston Villa inglés. Este tipo de lesión suele requerir entre seis y nueve meses de recuperación.

En un comunicado, el médico de la selección belga, Brahim Hacene, dijo tras conocerse el grado de la lesión que fue una “noticia devastadora”. “Inmediatamente consultamos con Amadou y con Aston Villa para acordar el mejor abordaje para su recuperación, y en los próximos días determinaremos en conjunto los pasos a seguir para su tratamiento y rehabilitación” agregó el especialista.

Onana, que fue titular en el juego ante Estados Unidos, se lesionó solo, cuando plantó el pie en el césped y el cuerpo giró sin que la rodilla acompañe el movimiento —tanto la jugada como la lesión sufrida son similares a lo que le pasó a Manuel Ugarte frente a España—, poco antes de los 20 minutos de juego. La gravedad de la lesión ya se sospechaba desde entonces. Para el segundo tiempo apareció con muletas en el banco de suplentes. Romelu Lukaku, que cerró la goleada belga ante Estados Unidos, le dedicó el tanto en su festejo sosteniendo en alto su camiseta, lo mismo que había hecho un jugador canadiense durante el partido en el que Ismaël Koné sufrió la lesión más fea del Mundial.

Bélgica enfrentará a España en Los Ángeles el viernes. En lugar de Onana, jugará seguramente Hans Vanaken, quien ya venía alternando en esa posición desde el arranque del Mundial, y que en el partido de octavos entró para ser uno de los mejores de su equipo. La lesión de Onana preocupa también al Aston Villa, donde el volante belga fue pieza clave en la última temporada, en la que finalizaron cuartos en Premier League y celebraron el título en la Europa League.