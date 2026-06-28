Manuel Ugarte sufrió una grave lesión en la rodilla frente a España

En un minuto fatídico del partido entre Uruguay y España, la celeste recibió el gol de Álex Baena con el error de Fernando Muslera, segundos después de una disputa en la mitad de la cancha que terminó con Manuel Ugarte tendido y muy dolorido. El mediocampista de la selección uruguaya dejó en camilla su lugar en la cancha y en su lugar ingresó Nicolás de la Cruz.

Los estudios primarios realizados este fin de semana en Playa del Carmen, donde la selección esperaba para volver al país, constataron “una lesión de ligamento” para Ugarte, según el comunicado de la selección uruguaya. El informe sanitario revela que los estudios se le hicieron jugador en coordinación con su club, Manchester United, y que se seguirá el proceso en conjunto, “para luego confirmar la entidad de la lesión”. El ex Fénix se lastimó solo. La pelota la tenía el habilidoso Pedri, volante del Barça, experto en guardarla. Ugarte se pasó en la jugada cuando el español enganchó, y cuando plantó la pierna izquierda la rodilla tuvo un desplazamiento.

Ugarte viajará desde México directo a Inglaterra para recibir el diagnóstico definitivo y el tratamiento a seguir por parte de su club. Las estimaciones indican que puede tener entre ocho y nueve meses de recuperación para su vuelta a las canchas.

La lesión llega en un momento crucial de la carrera del volante de 25 años, que cerró con pocos minutos su temporada en Manchester United, donde no estuvo demasiado en la consideración del director técnico inglés Michael Carrick. El club pretendía negociar la ficha del jugador uruguayo en este mercado del verano europeo, situación que ahora quedará en suspenso. Los diablos rojos pagaron cerca de 60 millones de euros por Ugarte hace dos temporadas, cuando llegó a Manchester desde PSG. Los rumores del mercado lo situaban en el radar de Milan y del Galatasaray de Turquía.

En su cuenta de X, Ugarte escribió sobre la situación que atraviesa: “Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece es algo que me va a quedar marcado para mi vida”, expresó.

“Tocar fondo me va hacer más fuerte en todo sentido, y siento que este es el caso”, consideró el jugador uruguayo. “Sin duda, cuando la vida quiere que pares te lo hace saber de algún modo. Está en mí sacar lo positivo de esto. Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae”, agregó, antes de agradecerle a la selección y a Manchester United “por estar a disposición desde el minuto en que pasó”. “Voy a volver más fuerte”, afirmó.

Mientras tanto, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio información oficial sobre el regreso de la delegación uruguaya del Mundial. Aclaró que, aunque para el viaje de ida se necesitó un vuelo chárter exclusivo “debido al volumen de la delegación [más de 150 personas] y la necesidad de trasladar más de 5.000 kg de equipaje y utilería”, el regreso será diferente. “Un alto porcentaje de la delegación viaja directamente a sus países de residencia en el exterior para reintegrarse a sus respectivos clubes”, informó, por lo que “los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana, 28/6, en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos”.