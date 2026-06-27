Se cierra la fase de grupos con Colombia-Portugal como choque estelar

El sábado llega a su fin la fase de grupos del Mundial con la definición de los grupos J, K y L para darle la bienvenida, a partir del domingo, a la fase eliminatoria de dieciseisavos de final, que ya tiene confirmados varios cruces interesantes. En la última jornada de la primera fase, destaca el choque entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, un partido cuyo atractivo ya se preveía desde antes del torneo y ahora se ratifica porque está en juego el primer lugar del grupo.

También juegan dos de los candidatos al título, aunque en circunstancias que no les demandarán demasiada exigencia. Argentina ya tiene la clasificación y el primer lugar del grupo asegurado y juega ante la eliminada Jordania. Inglaterra, por su parte, está clasificada, pero todavía tiene que asegurar el primer puesto, y para eso deberá sumar de a tres ante Panamá, que también juega para despedirse del Mundial.

La actividad del sábado arranca a las 18.00. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que después albergará la final, Panamá se mide ante un Inglaterra que viene de dejar puntos frente a Ghana y que buscará recomponerse con un triunfo para llegar mejor parado a dieciseisavos. Aunque los canaleros ya están afuera, después de haber perdido 1-0 sus dos partidos, dieron buena pelea en ambos juegos y no son un equipo fácil de superar. El equipo de Tuchel, al que le costó generar juego frente a Ghana, no la tendrá fácil ante un equipo que querrá despedirse del Mundial mostrando todo su carácter.

En Filadelfia, a la misma hora, Croacia y Ghana promete ser un partidazo. Los europeos, semifinalistas y finalistas en los últimos dos mundiales, no han mostrado todavía ser el equipo fuerte de aquellos torneos, pero deberán salir a ganar para asegurar la clasificación y mostrar que tienen con qué. Ahora están en el tercer lugar, un punto abajo de los africanos, a los que el empate los deja segundos y clasificados.

A las 20.30 es el plato fuerte. Colombia, con dos jugados y dos ganados, se mide ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, que después de la decepción del debut se despachó con una goleada 5-0 ante Uzbekistán y recuperó la confianza y la tranquilidad que necesita un equipo que también quiere mezclarse entre los candidatos al título.

Es un choque crucial para ambas selecciones, una prueba de fuego que, más allá de las dificultades que presentaron los primeros partidos, se alza como definitiva para sopesar el futuro y las aspiraciones en el Mundial.

Por el mismo grupo, Congo y Uzbekistán disputarán, en Atlanta, el tercer lugar. Los uzbekos no han sumado y tienen muchos goles en contra, por lo que si quieren aspirar a ser uno de los mejores terceros, necesitan golear. Más favorable es el escenario para Congo, una selección muy potente desde lo físico que si gana, alcanza los cuatro puntos y se mezcla entre los terceros con chances de avanzar.

A última hora, desde las 23.00, se define el grupo J, que ya tiene a Argentina primera. Los liderados por Lionel Messi, actual goleador del Mundial con cinco tantos, juegan ante Jordania en Texas. Seguramente, Lionel Scaloni haga algunos cambios para dar descanso a algunos titulares. Simultáneamente, en Kansas, Argelia y Austria chocan para definir quién va como segundo del grupo. Austria tiene ventaja con el empate por diferencia de goles, pero irá por una victoria que no deje dudas.