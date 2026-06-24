Suiza le ganó 2-1 a Canadá y se quedó con el primer lugar del grupo

Rubén Vargas, de Suiza, tras marcar el primer gol de su equipo en el partido con Canadá por el grupo B del Mundial 2026 en el BC Place Vancouver, el 24 de junio. Foto: Alex Grimm, Getty Images, AFP

Suiza le ganó 2-1 a Canadá en Vancouver y le arrebató a la selección anfitriona el primer lugar del grupo B. Ambos equipos llegaban con cuatro puntos y buen saldo de goles, después de haber goleado. A Canadá le bastaba con el empate para quedar primero, pero los helvéticos, con dos goles rápidos al inicio del segundo tiempo, se quedaron con el partido y con el grupo.

Suiza quedó primero, con 7 unidades, y se cruzará en dieciseisavos de final con un tercero que saldrá de los grupos E, F, G, I o J. Resta ver los resultados para definir cuál de esos grupos aporta el mejor tercero para cruzarse con el ganador del grupo B. Canadá quedó segundo con 4 puntos, y con eso pierde la ventaja de jugar como local en su país. Se cruzará con el segundo del grupo A, muy probablemente Corea del Sur, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El fútbol

En la decisiva disputa por el primer lugar que tuvo lugar en Vancouver, Suiza y Canadá jugaron un primer tiempo nervioso, desprolijo y cortado, bastante más que la media, en un Mundial que se ha caracterizado por un arbitraje que generalmente prefiere dejar jugar a cobrar. El juego no fluyó y en ese marco ambos equipos mostraron las mismas virtudes y las mismas fallas que en sus primeros partidos, características que comparten: interesantes armas ofensivas y fatales desatenciones defensivas.

Tanto helvéticos como canadienses sufrieron en el debut las fallas en el fondo y lo pagaron con un empate que no merecían, para reponerse después con goleadas cuando intercambiaron rivales. En la primera parte, que se jugó lejos de los arcos, los equipos alternaron un par de llegadas de peligro –Suiza en el arranque, Canadá sobre el final– que no concretaron.

En el inicio de la segunda, parte los anfitriones entraron dormidos y Suiza hizo dos goles en poco más de diez minutos. Anotaron dos que han sido las principales figuras ofensivas de los helvéticos: Rubén Vargas llegó por la zurda, su zona predilecta, y definió de derecha en la primera jugada del complemento; pocos minutos después, fue Johan Manzambi, joven delantero de 20 años que había empezado el Mundial como suplente y hoy fue titular para convertir su tercer gol en el torneo, con algo de ayuda del arquero canadiense, Maxime Crépeau, que tuvo una floja respuesta.

Con la ventaja de dos goles, Suiza se dispuso a controlar el partido, bajarle el ritmo e intentar tener la pelota, cosa que consiguió hasta la última pausa de hidratación. Después fueron los suizos los que entraron dormidos, y Canadá descontó con gol de Promise David en la primera que tocó después de entrar desde el banco. Medio gol fue de Nathan Saliba, quien entró en el equipo debido a la grave lesión de una de las figuras, Ismaël Koné, fracturado en el partido anterior con Qatar.

En aquel juego, Saliba entró e hizo un golazo de tiro libre; ahora se filtró en el área, recibió un pelotazo largo que amortiguó alto para evitar la defensa del zaguero suizo y, sin que picara, la tiró por detrás del otro central para la llegada de Promise, que se estiró para mandarla a la red y darle a Canadá la promesa de una remontada. Con un par de chances que contuvo el arquero suizo, se les fueron las posibilidades a les rouges, que de todas maneras sellan su primera clasificación histórica a una segunda fase mundialista.