Juan Manuel Sanabria, de Uruguay, y Dani Olmo, de España, el 26 de junio, en Guadalajara.

Un error puntual de Fernando Muslera dejó en el olvido un partido exigente y bueno de la celeste, que se despidió del Mundial en fase de grupos.

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 en primera ronda al perder con España. Otra vez, desde el rendimiento colectivo hubo cosas positivas, pero los fallos puntuales e individuales hicieron que la selección de Marcelo Bielsa dejara puntos para despedirse temprano del máximo torneo de selecciones.

La desazón es tan grande como el fracaso.

Este es el uno por uno de la celeste:

Fernando Muslera (1): responsable absoluto. Recibió el gol con un tiro cuando el equipo estaba bien. A decir de Bielsa, pidió salir en el entretiempo cerrando un torneo para el olvido.

Guillermo Varela (4): correcto, cerrando su sector y siguiendo a Álex Baena en marca al hombre. No tomó riesgos ofensivamente en ningún momento del campeonato.

Sebastián Cáceres (5): sobrio, brindó seguridad. Atrás en el resultado, le faltó conducción con balón para tirar el equipo hacia el ataque.

Mathías Olivera (6): defendió notable, se entregó y empujó desde su conducción. Un gran Mundial en el puesto de zaguero con la mancha grande del error en el segundo gol que metió Cabo Verde.

Juan Manuel Sanabria (5): superó en duelos a Lamine Yamal y no es poco. Controló a uno de los mejores jugadores del planeta. En ataque no pudo proyectarse como en el primer partido, tuvo un par de centros que no fueron precisos.

Federico Valverde (4): su partido fue pobre, llamó la atención que saliera tan temprano sabiendo que desde lo físico le podía dar soluciones al equipo jugando en cualquier lugar de la banda derecha.

Manuel Ugarte (6): estaba siendo el mejor del equipo cuando se lesionó, lamentablemente pinta fea. Dio balance y mejoró la precisión del balón. Se metió entre los zagueros cuando fue necesario.

Rodrigo Bentancur (7): el alma del equipo. Corrió, recuperó, se puso la cinta y la representó como marca la historia. Terminó exhausto, no se guardó nada. El mejor de Uruguay.

Agustín Canobbio (4): peleó más de lo que jugó, lo que por momentos fue positivo, pero terminó siendo negativo a medida que pasó sus revoluciones a zona peligrosa, fue correctamente expulsado.

Maximiliano Araújo (5): ayudó bien en defensa y tuvo buenos arranques, no pudo estar cerca de la definición como en partidos anteriores.

Darwin Núñez (5): ganó por arriba, presionó bien, corrió muchísimo, pero le faltó con el balón y no estuvo fino cuando pudo tener jugadas para definir, donde se notó claramente la falta de fútbol con la que llegó al Mundial.

Nicolás de la Cruz (4): mejoró presentaciones anteriores, cuando quedó junto a Bentancur en la mitad de la cancha le costó el trajín del trámite y el desgaste físico que se necesitaba de él. Filtró un par de balones que quedaron levemente largos.

Sergio Rochet (5): le costó con los pies, prácticamente no lo inquietaron, pero estuvo sobrio.

Federico Viñas (3): colaboró más desde el desgaste defensivo que desde el peso ofensivo, donde se lo necesitaba.

Brian Rodríguez (3): ingresó por izquierda, pero no ganó los duelos como en presentaciones anteriores.