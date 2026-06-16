Plantel de Uruguay, el 15 de junio, tras el primer encuentro por fase de grupo contra Arabia Saudita en el estadio de Miami. Foto: Chandan Khanna, AFP

La celeste mejoró notoriamente en el segundo tiempo pero no pudo ganar ante Arabia Saudita; los cambios de Marcelo Bielsa generaron mejoría.

Uruguay cambió la cara en el segundo tiempo. Igualó y mereció más. Cinco minutos de desconcentración en la primera mitad costaron los dos puntos en el inicio. La celeste llenó de centros el área rival, buscó por todos los caminos, tuvo variantes acertadas de Marcelo Bielsa y terminó haciendo figura al golero Mohammed Al-Owais.

Este es el uno por uno de los celestes:

Fernando Muslera (6): tuvo una gran atajada en el primer tiempo. En el gol dio un rebote corto pero era una pelota difícil; en el segundo tiempo no lo inquietaron.

Guillermo Varela (4): se proyectó sin tomar riesgos. Defensivamente no estuvo tan sólido como en otras presentaciones.

Sebastián Cáceres (7): liderazgo y seguridad en el fondo. El mejor de la línea de cuatro. No falló nunca y estuvo cerca del gol sobre el final entre su frente y la máscara.

Mathías Olivera (6): no tuvo un buen primer tiempo con la conducción y falló en la jugada del gol, anotó su referencia personal y él estaba demasiado lejos. En el segundo tiempo cerró mejor y transportó con más eficiencia.

Mathías Viña (2): su partido fue realmente malo, le costó el control del balón para pasar y transportar. Intentó suplirlo con entrega pero no fue suficiente.

Federico Valverde (7): en el primer tiempo lo marginó la línea pero atrajo marcas. En el complemento, más suelto, influyó mejor. Se hizo cargo en el cierre con un par de remates desde la puerta del área.

Manuel Ugarte (7): un jugadorazo silencioso. No tomó malas decisiones, hizo el balance del equipo y las coberturas cada vez que los laterales pasaron al ataque. Salió extenuado porque el equipo necesitaba ser más ofensivo.

Rodrigo Bentancur (7): limpia toda jugada compleja con toques de calidad. Trató el balón con caricias y siempre le dio buen destino, además, recuperó muchísimo. Perdió la marca en el gol de Arabia, su referencia fue el rival que cabeceó en el área.

Federico Viñas (6): se sintió más cómodo solo que acompañado, tuvo varios cabezazos donde se le negó el grito de gol. Arrancó impreciso pero fue creciendo con el nivel colectivo.

Darwin Núñez (3): es verdad que no le llegó el balón, pero tampoco ofreció movilidad para recibirlo. Su rendimiento hizo que fuera sustituído en el primer tiempo.

Maximiliano Araújo (5): el fútbol carece de lógica. Su partido no fue bueno, pero hizo el gol del empate. Valiosísimo.

Juan Manuel Sanabria (7): uno de los factores de cambio. Se proyectó por izquierda con criterio, técnica y calidad. Corrió, defendió y aportó peligro en área rival. Gran estreno mundialista.

Agustín Canobbio (4): Dio amplitud por derecha, las buscó todas, pero no terminó bien. No logró influir positivamente en la ofensiva celeste.

Nicolás de la Cruz (4): su posicionamiento en el campo fue positivo porque arrastró marcas en un lugar de la cancha –espalda de los volantes rivales– donde Uruguay no tenía una referencia clara. Con el balón no dio grandes soluciones.

Brian Rodríguez (6): gran ingreso por izquierda, se combinó bien con Sanabria y puso en peligro el arco rival. Mezcló velocidad y técnica para generar situaciones.

Rodrigo Aguirre (-): pocos minutos en la cancha, donde ganó los dos balones aéreos que le tiraron.