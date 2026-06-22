Uno por uno del empate de Uruguay ante Cabo Verde

Plantel de Uruguay tras el empate con Cabo Verde, el 21 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami.

La celeste tuvo errores garrafales que la llevaron a igualar con Cabo Verde, complicando muchísimo la clasificación a la segunda fase.

Uruguay tuvo buenos momentos de fútbol en el empate 2-2 ante Cabo Verde, pero tuvo errores puntuales muy graves en defensa que lo llevaron a dejar puntos y quedar al borde del abismo, sabiendo que si pierde con España se despide temprano del Mundial.

El máximo torneo de selecciones no da tregua y las fallas flagrantes se pagan hasta con las selecciones de menor potencial, como Cabo Verde. El equipo de Bielsa desperdició el momento anímico del cierre del primer tiempo con dos goles en seis minutos para dar vuelta el partido.

El fútbol es ilógico. Mathías Olivera, que venía siendo el mejor de los uruguayos, fue parte del error grosero del segundo gol, mientras que Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, que no tuvieron buen rendimiento, hicieron los goles.

Este es el uno por uno de la celeste:

Fernando Muslera (3): en el tiro libre pudo poner un jugador más en la barrera. En el segundo salió demasiado lejos sin necesidad. Luego contuvo las pocas y fáciles que le llegaron.

Guillermo Varela (5): se proyectó sin tomar riesgos, algo necesario en este partido. Defensivamente utilizó su velocidad para cerrar espacios cuando el equipo se estiró en el segundo tiempo.

Sebastián Cáceres (5): bastante más bajo que en el debut; no tuvo que actuar tantas veces, pero no brindó tanta sensación de seguridad.

Mathías Olivera (4): venía siendo el mejor del equipo desde la conducción del balón para tirar el equipo hacia adelante, pero cometió un error grave en el segundo gol de Cabo Verde al dar un mal pase hacia el medio, cuando la celeste tenía el control absoluto del partido.

Juan Manuel Sanabria (5): sobrio, de mayor a menor, como todo el equipo. Fue perdiendo efectividad en sus trepadas con el pasaje del encuentro.

Federico Valverde (6): se hizo cargo del equipo; desde lo anímico se le vio sentir la responsabilidad que implica ser capitán y figura en Real Madrid, y fue bajando el rendimiento. Dio la cara, pero no pudo. Terminó exhausto.

Manuel Ugarte (5): sin pelota fue un baluarte, incluso el equipo perdió muchísimo equilibrio luego de su salida. Tácticamente hizo un partido muy bueno. Con balón, su producción fue bastante más floja que en el debut.

Rodrigo Bentancur (6): no estuvo tan claro y sufrió cuando quedó de volante tapón. Intentó llevar el equipo hacia adelante y fue clave con un par de cierres para evitar la hecatombe absoluta. Hizo demasiadas faltas.

Federico Viñas (4): perdido. No influyó por arriba ni logró asociarse por abajo.

Agustín Canobbio (4): no tuvo un buen partido, su despliegue es innegable, pero en su posición se necesita mayor profundidad. Hizo el segundo gol con buena definición.

Maximiliano Araújo (5): su Mundial viene siendo flojo desde el juego, pero lleva dos de los tres goles de Uruguay y en el restante fue el asistidor. Imposible achacarle algo. Derriba la lógica.

Darwin Núñez (5): entró picante, ganó en velocidad y tuvo algunas buenas acciones. No le quedó ninguna para definir.

Nicolás de la Cruz (3): un par de pases certeros y poco más. Lejos desde lo físico, le costó sumarse a la presión que por momentos impuso el mediocampo.

Brian Rodríguez (5): ingresó por izquierda sin tanta dinámica como en el primer encuentro, llenó el área de centros y tuvo un remate que le ahogaron dentro del área.