Así fueron los festejos de España en Madrid

Recorrida de los jugadores de España por las calles de Madrid, tras el título obtenido el domingo en la final de la Copa del Mundo.

Más de un millón de personas acompañaron a la selección en una jornada de homenajes oficiales, caravana en ómnibus descapotable y fiesta en Cibeles.

No era para menos. Madrid vivió una marea roja para recibir a la selección española campeona del mundo. Según datos oficiales, más de un millón de personas salió a las calles de la capital para homenajear al equipo de Luis de la Fuente tras el título en el Mundial 2026. Fue un largo festejo que combinó actos institucionales y una fiesta popular que terminó en la plaza de Cibeles.

La delegación aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas y puso en marcha su itinerario de celebraciones, que se extendió durante todo el día. La ruta comenzó en el Palacio de la Zarzuela, donde los campeones fueron recibidos por el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que felicitaron al equipo por la segunda estrella. Más tarde, la selección se desplazó al Palacio de la Moncloa para el encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que agradeció el título, aunque no conforme con eso le propuso al plantel ponerse a pensar en el Mundial de 2030.

Terminados los protocolares actos oficiales, llegó el turno del festejo en la calle, con sus hinchas. Con el trofeo en manos del capitán Rodri, la selección recorrió el centro de Madrid en un ómnibus descapotable, acompañada por una multitud que tiñó de rojo las avenidas con banderas y camisetas. Durante más de dos horas, los futbolistas saludaron y bailaron.

Como es habitual, el recorrido desembocó en la plaza de Cibeles. Ahí, ante una multitud que colmó el entorno —unas 120.000 personas solo en la plaza, según datos del gobierno madrileño—, los integrantes del plantel fueron presentados uno a uno desde un escenario. La fiesta se prolongó con un show musical en el que participaron artistas del pop español —Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Arde Bogotá y Viva Suecia—, mientras los jugadores agitaban junto a la afición.

Entre las ovaciones, una de las más fuertes fue para Ferran Torres, autor del gol que selló el título ante Argentina. También fueron especialmente celebrados Lamine Yamal, Pedri, Pedro Porro y el propio Rodri, que volvió a levantar la Copa del Mundo e hizo vibrar nuevamente a la masa, 16 años después de Sudáfrica 2010.