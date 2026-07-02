Brasil pierde a Lucas Paquetá por lesión

El mediocampista fue titular en todos los partidos de la verdeamarela y es una baja sensible para Carlo Ancelotti de cara a los octavos de final.

Este jueves se confirmó la lesión del jugador brasileño Lucas Paquetá, que se perderá el partido de Brasil en octavos de final frente a Noruega y, si pasa, también el de cuartos ante Inglaterra o México. Si sigue avanzando Brasil, restará ver la evolución de su afección. El volante de 28 años sufrió una lesión muscular en el posterior del muslo izquierdo, y es una baja muy importante para el técnico Carlo Ancelotti, que lo puso como titular en el mediocampo de la canarinha en todos los partidos del Mundial.

Paquetá, que llegó al Mundial tras dejar atrás un complicado caso por amaños vinculados a apuestas deportivas en su paso por el fútbol inglés, y que recuperó su mejor versión futbolística con su vuelta al Flamengo, se consolidó en el equipo que vislumbró Ancelotti para recuperar al Brasil competitivo y peligroso que empieza a aparecer en estos últimos partidos. Incluyendo el duelo ante Japón en dieciseisavos, el que ganó con lo justo y en la hora.

En los primeros minutos de ese partido en Houston, Paquetá se sintió en el posterior y se lo pudo ver tanteando a ver hasta qué punto podía exigirse. En el entretiempo, con Brasil perdiendo 1-0, el técnico italiano del scratch lo sacó, y mandó a la cancha en su lugar a Endrick, joven atacante que ya se había convertido en meme por la escasa consideración que le tenía Ancelotti, quien ya lo había dirigido con similar desaire en su paso por el Real Madrid.

Pero Endrick le cambió la cara al ataque verdeamarelo, tal como imaginaban los que reclamaban más minutos para el enérgico delantero que ahora juega en el Lyon. Ahora, con la lesión confirmada de Paquetá, resta esperar pro la decisión que tomará Ancelotti de cara al choque frente a Noruega, el próximo domingo en Nueva Jersey. La opción de Endrick amenaza con afectar cierto equilibrio en el mediocampo, que fue justamente lo que le aportó Paquetá —que jugó junto a Casemiro y a Bruno Guimarães — cuando se afirmó en el equipo. Otra opción es la de Danilo Santos, polifuncional que juega en el Botafogo y puede cumplir un rol similar en el medio.