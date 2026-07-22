Comité Olímpico Uruguayo reclamó ante el Parlamento más recursos para el deporte uruguayo

El COU advirtió que la reducción de las becas y el uso de fondos del deporte para financiar la nueva estructura antidopaje comprometen la preparación de los atletas.

El Comité Olímpico Uruguayo (COU) compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes para reclamar que la Rendición de Cuentas refuerce los recursos destinados al deporte olímpico. En su exposición, entre otros puntos, el organismo puso el foco, por un lado, en la pérdida de siete millones de pesos en la partida prevista para becas deportivas y, por otro lado, en la fuga de recursos de la Fundación Deporte Uruguay para financiar parte del funcionamiento de la nueva Organización Nacional Antidopaje.

La delegación estuvo integrada por el presidente del COU, Fernando Ucha, y el tesorero, Marcos Melazzi. Ambos plantearon que esas decisiones terminan afectando la misma base de apoyo al alto rendimiento y reclamaron que el Parlamento las corrija en la actual discusión presupuestal.

El primero de los planteos estuvo vinculado a las becas para deportistas de alto rendimiento. Melazzi recordó que en la Rendición de Cuentas de 2022 se aprobó una partida de 30 millones de pesos para ese fin, votada a fines de 2023, y que luego se resolvió distribuir ese monto en dos ejercicios: 15 millones para 2024 y 15 millones para 2025.

Según explicó, esa partida había sido vista por el sistema deportivo como un avance importante y como un piso para empezar a consolidar una política de respaldo a los atletas. Sin embargo, señaló que al aprobarse el Presupuesto Nacional el monto previsto para 2025 se redujo a ocho millones de pesos, lo que significa una quita de siete millones, sin contemplar la actualización correspondiente.

“Uno siempre es más que cero, pero la realidad es que quedamos con un faltante de siete millones”, afirmó Melazzi durante la comparecencia. Añadió que a esta altura del año esos ocho millones ya fueron ejecutados y remarcó que la preparación de los deportistas está hoy enfocada en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, que se disputarán en setiembre.

El segundo eje del planteo se centró en la futura Organización Nacional Antidopaje. Melazzi manifestó la preocupación del organismo por la posibilidad de que parte de los recursos destinados a su funcionamiento provengan de la Fundación Deporte Uruguay, integrada por el COU y la Secretaría Nacional del Deporte (SND). La Fundación Deporte Uruguay tiene en su órbita a la Onadu, pero los gastos van a cargo de la SND, no de la fundación.

Según explicó, la lucha contra el dopaje constituye un compromiso asumido por el Estado uruguayo y su financiamiento debe estar garantizado sin afectar programas deportivos ya existentes. “Sacarle ocho millones de pesos a la Fundación Deporte Uruguay tiene un impacto importante en el deporte”, señaló, tras recordar que Uruguay hace aproximadamente 200 controles antidopaje al año, que tienen costos elevados para cumplir con los estándares internacionales: un análisis estándar puede rondar los 650 dólares y en pruebas específicas ese costo puede superar los 800 dólares, cifras que muestran la magnitud del gasto que implican esos procedimientos.

En su exposición, el dirigente sostuvo que, si se pretende ampliar el número de controles, los ocho millones previstos apenas alcanzarían para cubrir esa operativa, sin contemplar otros costos de funcionamiento de la nueva estructura. Por eso, insistió en que el financiamiento de la política antidopaje no debería salir de recursos que hoy sostienen el desarrollo deportivo.

Ucha también se refirió al tema. “No queremos que los ocho millones sean un tema de fondo para un compromiso que asumió Uruguay en 2008 y que ratificó en 2012, pero sí consideramos que es necesario que se cree esto porque la WADA [Agencia Mundial Antidopaje, por sus siglas en inglés] está pidiendo la independencia de los controles de dopaje, tanto de la SND como del COU. Estamos de acuerdo en general con el proyecto, aunque podemos tener algunos matices, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que se nos saque la plata que tenemos para los deportistas para cubrir este costo, y ni siquiera creemos que sea un costo que debería asumir la SND; es un costo de país en el que podría estar involucrado el Ministerio de Salud Pública porque, en definitiva, es un tema de salud. Si bien hoy le corresponde a la SND por ley, una vez que asumieron las nuevas autoridades nosotros les dijimos que esto lo teníamos que sacar de la fundación y que tampoco tenía que depender de la SND, porque entendemos que es un rubro que no apunta al desarrollo del deporte, es un compromiso que creó el gobierno uruguayo, es más un tema de salud que de deporte”, dijo en su intervención.

Ampliando temas

El COU acompañó el reclamo de más recursos con una lectura más amplia sobre la situación del deporte uruguayo. Melazzi señaló que el país no consigue una medalla olímpica desde Sídney 2000 y que en los últimos seis Juegos Olímpicos no logró subir al podio, mientras que otras naciones de tamaño comparable sí mejoraron sus resultados tras aumentar su inversión. Los países citados fueron Costa Rica, Ecuador, Eslovenia, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana.

Melazzi sostuvo que, salvo en Uruguay y Costa Rica, se puede ver cómo en “los demás países el porcentaje de medallas que han obtenido en estos últimos seis Juegos Olímpicos es muy importante”. Para él, “algo hicieron: cambiaron su matriz y la inversión realmente fue destacada”.

También, para medirse a nivel continental, comparó la actuación uruguaya en los Juegos Sudamericanos de 1986 y 2022. Recordó que en Chile 1986 Uruguay terminó tercero entre diez países con 17 medallas de oro sobre un total de 44, mientras que en Asunción 2022 obtuvo 40 preseas, pero sobre 404 en disputa, y quedó noveno entre 15 delegaciones y solo superó a Bolivia.

Con la mira en Santa Fe 2026, el COU indicó que Uruguay concurrirá con una delegación de alrededor de 350 integrantes entre deportistas y oficiales, y que se trazó como objetivo mejorar las siete medallas de oro de la última edición. Para sus autoridades, esa meta exige consolidar apoyos y evitar decisiones presupuestales que debiliten el trabajo del alto rendimiento.

Ucha, por su parte, sumó al análisis una mirada interesante. El presidente del COU dijo que el deporte debe ser entendido como una inversión con impacto en salud, educación y desarrollo social. “Hoy se habla de salud mental y no hay nada más barato para la salud mental que el deporte. Entonces, a veces se dicen cosas, pero se actúa en contra de ellas. Todos estamos de acuerdo en trabajar en la salud mental, entonces, apoyar al deporte y apoyar al COU es una herramienta muy barata para mejorar la salud mental”, sentenció.

Al cierre de la comparecencia, insistió en que no fue al Parlamento a plantear una demanda genérica. Dijo que “hay un concepto” en lo que “nosotros estamos planteando: no queremos venir a pedirles que le den al deporte; queremos decirles que le devuelvan al deporte un poco lo que genera, porque todos los fines de semana hay más de 150.000 deportistas y familias haciendo actividad deportiva. Esto genera una cantidad de plata, y lo que estamos diciendo es que de esa plata que genera le devuelvan un poquito al deporte para seguir generando más. Esa es la mentalidad”.