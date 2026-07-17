El que nadie quiere jugar: sábado de tercer puesto en el Mundial

Hincha de Inglaterra durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami el 11 de julio

Se va. El Mundial 2026 tendrá este sábado su penúltimo capítulo cuando Inglaterra y Francia se enfrenten desde las 18.00 (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium de Miami por el tercer puesto, un partido que ninguno de los dos imaginaba tener que jugar. Ambos llegaron como candidatos al título y ambos se quedaron a un paso de la final: los franceses cayeron 2-0 ante España, mientras que los ingleses perdieron 2-1 frente a Argentina tras empezar ganando y no pudiendo sostener el resultado.

Si bien el partido por el tercer lugar es considerado un premio de consuelo, para los franceses tendrá un peso especial, porque será la última función de su entrenador, Didier Deschamps, después de 14 años al frente de Les Bleus. Más allá del resultado circunstancial de este sábado, y aunque el propio DT dijo que la intención es cerrar la etapa con una victoria, Deschamps quedará en la historia grande del fútbol galo tras un ciclo exitoso, marcado por el título mundial de 2018 y el subcampeonato en 2022. on una victoria y despedirse con una medalla.

En Inglaterra el sentimiento es similar. El alemán Thomas Tuchel reconoció que ningún jugador sueña con disputar este tipo de encuentros, pero subrayó la importancia de irse del torneo con una imagen sólida.

Desde afuera, sin embargo, hay mucho para ver. Desde lo futbolístico el partido promete, con dos planteles que reúnen a un montón de estrellas. Francia pondrá sus expectativas en Kylian Mbappé, mientras que Inglaterra buscará imponer el liderazgo de Jude Bellingham y la contundencia de su ataque. Más allá de esto, no se descarta que ambos entrenadores introduzcan rotaciones para dar minutos a quienes tuvieron menor protagonismo, sin resignar la ambición de subirse al podio.

Francia e Inglaterra tienen en su historial mundialista tres enfrentamientos, con dos triunfos ingle-ses y uno francés. El primero fue en 1966, en la fase de grupos, donde Inglaterra se impuso 2-0 con doblete de Roger Hunt; luego volvió a vencer Inglaterra, en este caso 3-1, también en la fase de grupos de España 1982 -doblete de Bryan Robson y uno de Paul Mariner para los británicos, Gerard Soler hizo el transitorio empate para los franchutes-. Por último El antecedente más fresco, en Qatar 2022, donde Francia ganó 2-1 en cuartos de final con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud, mientras que Harry Kane descontó de penal.

En cuanto a colgarse la medalla del tercer puesto, Francia ya fue tercera en dos ocasiones, en Sue-cia 1958 —6-3 frente a Alemania Federal, partido en el que Just Fontaine hizo cuatro goles y dejó un récord todavía vigente de 13 tantos en un mismo Mundial— y en México 1986, cuando derrotó 4-2 a Bélgica. Inglaterra, en cambio, nunca terminó porque las dos veces que disputó este encuen-tro lo perdió, 2-1 ante Italia en 1990 y 2-0 frente a Bélgica en Rusia 2018.