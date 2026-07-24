El Tonga Reyno pelea este sábado en el Antel Arena

La principal organización de boxeo a puño limpio llega por primera vez a América del Sur con el uruguayo como protagonista.

Este sábado Montevideo será escenario de una gran jornada para los deportes de combate. En el Antel Arena será el desembarco de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la principal organización de boxeo a puño limpio que tendrá su primer evento en América del Sur.

La velada tendrá como combate estelar al uruguayo Gastón Tonga Reyno, quien enfrentará al estadounidense Josh Krejci en peso ligero. Reyno, invicto en la organización, volverá a pelear en Uruguay tras haber desarrollado gran parte de su carrera en el exterior.

En la previa, el peleador definió la cita como la más significativa de su trayectoria. “Lo siento como si fuera mi fiesta de 15, mi casamiento. Va a estar desde mi maestra de la escuela hasta mi mamá. Estoy muy emocionado. Para mi carrera profesional es la pelea más importante porque esta vez sí peleo donde está mi gente”, dijo al medio El Nuevo Herald.

Jornada completa

La actividad comenzará a las 20.00. Además del combate estelar entre Reyno y el estadounidense, la jornada contará con otras siete peleas. El coevento principal enfrentará a los argentinos Guido Ninja Cannetti y Emiliano El Toro Nielli en peso pluma.

También habrá un combate de peso pesado entre Javier Torres y Luis Jiménez, el duelo femenino de peso gallo entre Marilyn Contin y Gisela Luna, un enfrentamiento de peso pluma entre Nicolás Jara y Ramón Mascarena, otro en la misma categoría entre Nicolás Nitro Mujica y Gonzalo Díaz Arredondo, una pelea de peso semipesado entre Franco Perochena y Harel El Maleducado Nicodella y el combate femenino de peso mosca entre Giuliana Consnard y Jacqueline Ayala.